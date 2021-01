INSIGHT-Touche personnelle, bouche à oreille: comment les communautés rurales américaines réussissent à se faire vacciner contre le COVID-19

Lorsque Juan Carlos Guerra a reçu l’appel le 12 janvier selon lequel son comté recevrait 300 doses de vaccin COVID-19 le lendemain, il est allé directement au travail.

Guerra, le principal élu du comté rural de Jim Hogg, au Texas, s’est réuni avec la directrice de l’école locale Susana Garza, qui l’aidait à planifier la vaccination. Ils ont appelé des centaines de résidents éligibles au vaccin pour fixer des rendez-vous, contrairement aux grandes villes, où les habitants rapportent avoir des difficultés à travers des processus d’inscription en ligne exaspérants. Guerra, qui a passé toute sa vie à Jim Hogg, a déclaré qu’il connaissait presque tous ceux qu’il appelait et qu’ils lui faisaient confiance.

Le lendemain, lui et son personnel ont organisé une clinique de fortune dans un pavillon local normalement utilisé pour les expositions de bétail – un plan qu’ils avaient élaboré quelques jours plus tôt. Garza a fait don de personnel pour aider à enregistrer les patients, tandis qu’une entreprise locale de soins à domicile s’est portée volontaire pour dépister tout le monde pour la fièvre. Avec des infirmières du département de la santé de l’État du Texas administrant des vaccins, l’équipe a épuisé son stock de vaccins quelques heures à peine après son arrivée.

De nombreux comtés ruraux comme Jim Hogg ont excellé pour obtenir des injections dans les armes rapidement et efficacement, devançant les grandes villes malgré les inconvénients des infrastructures et des finances de la santé, selon un examen par . des données de vaccination dans plusieurs États jusqu’à fin janvier. Les données du Michigan, du Wisconsin, du Texas, de la Caroline du Nord et de la Floride ont montré que les taux de vaccination par habitant les plus élevés appartenaient souvent à des comtés moins peuplés.

Graphique de la population du Texas: https://tmsnrt.rs/3iYlfAn Graphique de vaccination par habitant du Texas: https://tmsnrt.rs/39lgeP1

Les responsables des communautés rurales ont déclaré que les liens personnels avec les électeurs permettaient de surmonter plus facilement l’hésitation à la vaccination et d’identifier les personnes éligibles aux vaccins précoces, selon des entretiens avec 20 responsables locaux et nationaux, des agents de santé et des vaccinés. «Nous nous connaissons ici. Nous pouvons prendre le téléphone et nous appeler», a déclaré Casie Stoughton, directrice de la santé publique d’Amarillo, au Texas, qui s’occupe des vaccinations pour les comtés ruraux voisins.

Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les États dominés par des communautés rurales, comme l’Alaska, la Virginie-Occidentale et le Minnesota, ont vacciné une part plus élevée de leur population que des États plus géographiquement mixtes. Graphique de la population du Michigan: https://tmsnrt.rs/2M1MVsg

Graphique de vaccination par habitant du Michigan: https://tmsnrt.rs/3qT32XN Alors que la campagne de vaccination naissante à l’échelle nationale prend de l’ampleur, les responsables des comtés ruraux ont exprimé leur inquiétude de ne pas obtenir moins des futures allocations de vaccins alors que les zones urbaines réclament un rattrapage. Mais la tendance initiale met en lumière un programme de vaccination qui est en retard par rapport aux objectifs initiaux.

L’administration Biden ayant pour objectif de vacciner tous les résidents américains de plus de 16 ans d’ici la fin de l’été, l’analyse de . suggère qu’une communication locale solide et des stratégies de vaccination à la casse seront cruciales. Les responsables des comtés les plus prospères ont rapidement mis en place des sites de vaccination de fortune avec peu de paperasse bureaucratique et se sont appuyés sur des appels personnels ou le bouche à oreille pour remplir les rendez-vous.

Bien que ces mesures soient difficiles à reproduire dans les grandes villes, il y a des leçons à tirer à mesure que les fonctionnaires fédéraux s’impliquent davantage dans le processus. Le COVID-19 a tué plus de 427000 personnes aux États-Unis et menace de submerger les systèmes hospitaliers dans tout le pays, ce qui rend une campagne de vaccination réussie cruciale pour maîtriser la pandémie.

Le manque de direction fédérale ou de financement pour distribuer les vaccins sous l’ancien président américain Donald Trump a laissé les États et les comtés se débrouiller seuls, ce qui a abouti à une mosaïque de stratégies à travers le pays. Le président Joe Biden a promis d’accélérer la distribution et de donner aux États jusqu’à trois semaines de préavis d’approvisionnement à venir pour remédier à une partie du chaos actuel, en particulier dans les grands États.

Graphique de la population de la Floride: https://tmsnrt.rs/3po5S6L Graphique de la vaccination par habitant de la Floride: https://tmsnrt.rs/2KVYYXq

Dans l’intervalle, les responsables de la santé rurale ont pris les choses en main dès le début. La Virginie-Occidentale – parmi les États les plus pauvres et les plus ruraux du pays avec l’une des démographies les plus anciennes et les plus malades – avait vacciné 9,2% de sa population au 26 janvier, plus que tout autre État du continent.

L’État a recruté des pharmacies locales pour vacciner les résidents des établissements de soins de longue durée au lieu d’opter pour le partenariat du gouvernement fédéral avec les chaînes nationales de pharmacies de CVS Health Corp et Walgreens Boots Alliance Inc. « Cela nous a permis d’être un peu plus agiles », a déclaré Krista Capehart , administrateur du West Virginia Board of Pharmacy. L’État a commencé à vacciner les patients de soins de longue durée le 15 décembre, peu de temps après l’accouchement et environ deux semaines avant le lancement de la plupart des États avec CVS ​​et Walgreens.

PITCHING IN Des déserts du Texas aux forêts de la péninsule supérieure du Michigan et du littoral de la Floride, les responsables de la santé rurale ont appelé les hôpitaux locaux, les pharmacies, les écoles, la police et les pompiers pour aider à mettre en place des cliniques de vaccination.

À Amarillo, par exemple, les pompiers, les responsables des parcs et les employés de la bibliothèque se sont mobilisés, distribuant de l’eau à ceux qui se trouvaient dans la ligne de vaccination serpentine du centre civique local et surveillant les patients après la vaccination. Les données du Michigan, du Wisconsin, de la Floride, du Texas et de la Caroline du Nord – États choisis pour leur disponibilité de données sur les comtés et leurs clivages rural / urbain – ont montré qu’ils étaient généralement les principaux homologues urbains en termes de taux de vaccination au début du déploiement.

Une enquête menée par la Kaiser Family Foundation auprès de 1 560 Américains à la mi-janvier a révélé que 54% des répondants ruraux ont déclaré avoir suffisamment d’informations sur les lieux de vaccination contre 38% parmi leurs homologues urbains. Graphique de la population du Wisconsin: https://tmsnrt.rs/3iPR9z5

Graphique de vaccination par habitant du Wisconsin: https://tmsnrt.rs/3pojeQz Dans le comté de Menominee, Wisconsin, Yvonne Tourtillott, une réceptionniste de l’unique clinique de santé publique, a tout abandonné pour mener des blitz téléphoniques lorsque le comté a reçu des doses de vaccin en décembre et janvier. , la planification de centaines de rendez-vous à l’aide d’une feuille de calcul Excel.

L’effort a porté ses fruits. Le comté de 4 500 habitants avait vacciné plus de 400 personnes à la mi-janvier, ce qui lui donnait le troisième taux le plus élevé des 72 comtés du Wisconsin à l’époque. Les données sur la vaccination sont en constante évolution, cependant, et certains petits comtés qui ont commencé au sommet du classement de leur État ont sombré alors que les États ajustaient les allocations pour être équitables.

Brock Slabach, vice-président principal de l’Association nationale de la santé rurale, a déclaré que les services de santé ruraux avaient tendance à être bien connectés, mais a ajouté que l’accès à l’approvisionnement en vaccins devenait un défi. ‘NOUVELLES VOYAGES RAPIDEMENT’

Dans le comté de Menominee, qui sert également de réserve indienne de Menominee, concevoir une stratégie de communication de masse est un gros obstacle, a déclaré le Dr Amy Slagle, directrice médicale de la clinique de santé publique du comté. Les autorités craignent que les attaques éclair par téléphone ne soient pas pratiques car de plus en plus de doses arrivent et de nombreux habitants du comté pauvre ne disposent pas d’un accès Internet fiable. De nombreux responsables locaux craignent également d’être punis efficacement pour leur efficacité précoce, car les gouvernements des États détournent les doses futures pour aider d’autres comtés à rattraper leur retard.

Un nouveau lot de données publié le 25 janvier en provenance du Wisconsin a montré que le taux de vaccination par habitant de Menominee était passé du troisième au 29ème dans l’État, Slagle affirmant qu’ils n’avaient reçu que 10 doses la semaine précédente. Dans le comté de Jim Hogg, Guerra a exhorté les services de santé du département d’État du Texas (DSHS) à maintenir les vaccins vers le comté profondément appauvri, affirmant qu’il « reste désavantagé » en matière d’accès aux soins de santé – un facteur qui peut contribuer à une augmentation du COVID-19 taux de mortalité.

Le Dr Emilie Prot, responsable du DSHS en charge de la région, a déclaré que le taux de vaccination était l’un des nombreux facteurs déterminant l’allocation. « Nous voulons nous assurer que nous sommes équitables, et nous ne pouvons pas retourner aux mêmes endroits semaine après semaine. » Graphique de la population de la Caroline du Nord: https://tmsnrt.rs/3iT8JC1

Graphique de vaccination par habitant en Caroline du Nord: https://tmsnrt.rs/3r9ChP5 Certains comtés avec de forts efforts de vaccination font plus d’affaires qu’ils n’en avaient négocié.

Le comté rural de Davie, qui pendant de nombreuses semaines a mené la Caroline du Nord en termes de taux de vaccination, a attiré des demandeurs de vaccins d’autres régions de l’État, a déclaré Wendy Horne, porte-parole du département de la santé local. Les résidents de Davie, Sue et Dave Sidden, un couple de retraités qui ont récemment reçu leur deuxième dose de vaccin, attribuent le succès de leur comté à sa nature soudée.

« Il n’y a tout simplement pas de secret dans une petite communauté », a déclaré Sue. « Les nouvelles voyagent vite ici. »

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)