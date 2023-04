Insidious: La bande-annonce de la porte rouge déchaîne à nouveau l’enfer sur la famille Lambert

La première bande-annonce de la prochaine suite d’horreur, Insidieux : la porte rouge, a maintenant été libéré. La suite, initialement intitulée Insidieux : peur du noirreprendra directement après les deux premiers Insidieux sorties, et trouve la famille mise en place composée de Patrick Wilson, Rose Byrne et Ty Simpkins combattant à nouveau des démons d’au-delà. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Insidieux : la porte rouge dessous.





Dix ans après la fin des deux premiers films précédents, les années 2010 Insidieux et 2013 Insidious: Chapitre 2, Insidieux : la porte rouge trouve Josh Lambert se dirigeant vers l’est pour déposer son fils Dalton dans une université idyllique couverte de lierre. Cependant, le rêve universitaire de Dalton devient bientôt un cauchemar lorsque les démons réprimés de son passé reviennent soudainement les hanter tous les deux.

La cinquième sortie dans l’énorme succès Insidieux La franchise réunira des personnalités telles que Patrick Wilson dans le rôle de Josh Lambert, Rose Byrne dans le rôle de Renai Lambert, Ty Simpkins dans le rôle de Dalton Lambert et Andrew Astor dans le rôle de Foster Lambert dans le rôle de ce pauvre, mis sur la famille, qui se retrouve à nouveau face à toutes sortes de démons et de goules de Le plus loin.

Les goûts de Peter Dager, Jarquez McClendon, Sinclair Daniel et Hiam Abbass figureront également dans Insidieux : la porte rougequi promet de terrifier à nouveau le public et de poursuivre l’héritage de la série d’horreur bien-aimée de James Wan, Leigh Whannell et Jason Blum.





Insidious: The Red Door est le premier film de la star Patrick Wilson

Non seulement va Insidieux : la porte rouge poursuivre les événements du deuxième film et réunir le public avec la famille Lambert, il mettra également en vedette l’acteur et vedette Patrick Wilson dans un nouveau rôle: réalisateur. Insidieux : la porte rouge est réalisé par Patrick Wilson à ses débuts en tant que réalisateur, avec l’acteur travaillant à partir d’un scénario de Scott Teems et d’une histoire du créateur de la série Leigh Whannell.

Le producteur et PDG de Blumhouse Productions, Jason Blum, a hâte de voir ce que Wilson prépare en tant que cinéaste. « Mais je suis super excité par ce que Patrick fait avec Insidious. L’une des choses que j’aime le plus dans le fait de travailler avec Patrick Wilson, c’est que nous ne parlons pas vraiment du film que nous faisons sur le plateau », a déclaré Blum à propos de Wilson. ses débuts de cinéaste. « Nous adorons tous les films que nous avons adorés en grandissant, parce que Patrick et moi sommes à peu près de la même génération. Nous sommes constamment en train d’écouter Big Trouble in Little China de John Carpenter et tous ces films. »

Non seulement Blum est assuré des compétences de Wilson par les films qu’ils aiment tous les deux, mais il a même comparé l’acteur à Insidieux créateur et L’homme invisible réalisateur Leigh Whannell. « Patrick me rappelle un peu Leigh Whannell en ce sens qu’ils ne sont pas seulement des acteurs, ce sont aussi des cinéastes », a-t-il poursuivi. « Ce sont des cinéphiles, et étant des cinéphiles, ils regardent agir du point de vue de de ce à quoi ressemblera le film final. Et cela les aide en fait à les informer en tant que cinéastes. «

Insidieux : la porte rouge est prévu pour être publié aux États-Unis le 7 juillet 2023 par Sony Pictures Releasing.