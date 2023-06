Insidieux : la porte rouge permet aux gens de se connecter pour un voyage terrifiant vers l’autre

Insidieux : la porte rouge se profile à l’horizon. Il est prêt à faire sa sinistre descente dans les salles. Mais avant cela, ils vous laisseront entrer dans la terreur.







Les sorciers du marketing ont tiré les ficelles avec la famille Lambert à l’épicentre de cette aubaine d’horreur. Le film offre quelque chose de plus que de simples frissons à l’écran comme une torsion dans l’histoire.

Si vous osez composer le 310-634-1918, vous serez accueilli par la voix fantomatique de Lin Shaye’s personnage, Elise, compte à rebours à partir de dix, rappelant ses rituels dans les films. Avec un son démoniaque, vous entrez dans The Further et l’appel se termine brusquement, vous laissant vous demander si vous êtes passé de l’autre côté.

En prime, si vous envoyez un SMS au même numéro, vous êtes accueilli dans la fanbase d’Insidious sur la page communautaire de Sony, où un éventail d’exclusivités porte rouge le contenu attend vos doigts tremblants avant la grande première du film.

L’année 2023 a déjà apporté des frissons et des sensations fortes au genre horreur. Le cinquième volet de la série acclamée Insidious est sur le point de repousser les limites encore plus loin. Ce long métrage est produit par les cerveaux de Blumhouse et James Wan.

Le film est également remarquable puisque Patrick Wilson passe derrière la caméra pour la première fois en tant que réalisateur. Wilson a joué un rôle central dans la série, jouant le rôle de Josh Lambert. Le prochain film marque ses débuts en tant que réalisateur.

Soyez prêt à franchir le seuil le plus éloigné

Maintenant, ouvrons La porte rouge. Le film reprend dix ans après les événements de Insidious: Chapitre 2. La famille Lambert, qui a rompu ses liens sombres avec The Further, prépare maintenant Dalton pour l’université. Mais les échos de The Further refusent de mourir, car le royaume sinistre a soif de vengeance.

The Further, qui a évolué au fil de la série, s’apparente à un terrain de jeu démoniaque – un plan d’existence au-delà du temps et de l’espace, où habitent des entités malveillantes telles que le Lipstick Face Demon et The Bride in Black.

The Further n’est pas seulement un cloaque d’entités démoniaques. Le personnage de Lin Shaye, Elise, a été une lueur d’espoir, guidant les âmes perdues à travers The Further. Cependant, elle a rencontré son sombre destin dans le premier film.

Elise étant décédée, son rôle dans Insidieux : la porte rouge a été entourée de mystère, mais une chose est certaine – la performance de Shaye a été un élément central de la série, et les fans sont impatients de voir comment elle est utilisée.

Marquez vos calendriers, comme Insidieux : la porte rouge est sur le point de jeter son ombre sur les théâtres le 7 juillet 2023. C’est peut-être le chant du cygne pour la famille Lambert assiégée, mais n’ayez crainte, car la franchise est loin d’être morte, avec des chuchotements d’un futur spin-off intitulé « Thread: An Insidious Tale » flottant dans les airs.

Alors, amis amateurs de sensations fortes, préparez votre pop-corn et gardez peut-être une lampe de poche à portée de main, car une fois que vous aurez franchi le pas Insidieux : la porte rougeon ne sait pas ce qui peut vous trouver dans l’obscurité.