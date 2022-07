Insider : Microsoft a approuvé la création d’un nouveau jeu de plateforme Banjo-Kazooie pour Xbox Series X|S

Selon l’initié NateDrake des forums ResetEra, Microsoft a donné son feu vert pour développer un nouveau jeu de plateforme dans la gamme Banjo-Kazooie pour le Xbox Série x | s. Quel studio a été affecté à la sortie du projet est inconnu.

Initialement, NateDrake pensait que le redémarrage des séries Banjo Bear et Kazooie Bird serait présenté lors de l’exposition de juin de Microsoft et Bethesda, qui s’est tenue le 12 juin. Pourtant, l’équipe Xbox s’est concentrée uniquement sur les jeux qui devraient sortir dans l’année à venir. Malheureusement, Banjo-Kazooie n’en fait pas partie.

« Il y a un nouveau projet pour Banjo-Kazooie en développement. Nous ne pouvons que deviner où et quand il sera montré. Mais pour autant que je sache, Microsoft a donné son feu vert à la production il y a seulement quelques mois. Il a été question du jeu au GDC », a-t-il écrit.

Le premier Banjo-Kazooie a été créé par Rare et a fait ses débuts sur le Nintendo 64 en 1998, et le second, intitulé Banjo-Tooie, a suivi en 2000.

Ensuite, la série est passée par la plupart des joueurs, mais ce fut un grand succès sur le marché mondial.

Les jeux ont reçu des notes élevées et ont concouru pour attirer l’attention du public avec d’autres jeux de plateforme 3D de premier plan de l’époque, tels que Crash Bandicoot, Donkey Kong 64 et Super Mario 64.

En 2008, Microsoft a tenté de relancer la série sur Xbox 360, mais le changement de genre n’a pas fait de Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts un grand succès.

En 2019, Banjo et Kazooie sont devenus des personnages jouables dans le jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo, que Phil Spencer a appelé « son rêve devenu réalité ». Le retour des héros a provoqué beaucoup de battage médiatique et augmenté les demandes pour un nouveau jeu.

Comme l'a expliqué NateDrake, Banjo-Kazooie s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Microsoft visant à diversifier sa gamme de jeux, adoptée par Xbox Game Studios.