Inside Pixar suit d’autres docu-séries Disney pour présenter le travail dans les coulisses de Pixar

«Il y a tout un monde là-bas où les enfants ne se voient pas.»

Pour y remédier, Pixar travaille d’arrache-pied.

Merci aux prochaines docuseries originales de Disney + À l’intérieur de Pixar, le public a un aperçu de ce qui se passe dans la création de magie et la construction du monde chez Pixar Animation Studios.

Semblable à Un jour à Disney et même Dans l’inconnu: la fabrication de Frozen 2, À l’intérieur de Pixar se compose de quatre collections avec cinq nouvelles dans chaque collection, centrées autour d’un thème central. La première collection sortie vendredi est Inspiré, explorant ce qui suscite l’inspiration et le voyage de l’idée à l’exécution.

Produit par Pixar Animation Studios, À l’intérieur de Pixar est réalisé par Erica Milsom et Tony Kaplan. La série offre un aperçu des histoires personnelles et cinématographiques qui offrent un aperçu des personnes, de l’art et de la culture des studios d’animation Pixar.

À l’intérieur de Pixar premières exclusivement sur Disney + le 13 novembre.