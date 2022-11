Inside Job: la bande-annonce de la partie 2 promet plus de chaos

L’année dernière, la comédie animée pour adultes à succès de Netflix, Travail intérieur, a terminé sa première saison en beauté ! La saison s’est terminée sur un cliffhanger majeur qui a laissé le public en redemander ! Plus tôt cette semaine, le service de streaming a publié une bande-annonce complète de ce qui est en magasin. La bande-annonce et le synopsis sont visibles ci-dessous.





Rand a conquis le monde. Reagan est à juste titre énervé. Et Gigi est partout sur notre grill à propos de ce nouveau gars nommé Ron Stadler (joué par Adam Scott). Comme allez, donner une pause à une fille.

Inside Job suit les mésaventures de Regan Ridley (joué par Lizzy Caplan), qui travaille pour l’organisation gouvernementale secrète, Cognito Inc.. L’entreprise est également responsable de la dissimulation de toutes les grandes théories du complot dans le pays. Regan est rejointe par son équipe de collègues inadaptés (Clark Duke, Tisha Campbell, John DiMaggio, Bobby Lee et Brett Gelman) alors qu’ils créent et résolvent tous les problèmes dans lesquels Cognito Inc. se trouve.

Saison 2 de Travail intérieur enveloppé d’une faille de sécurité majeure, ce qui a obligé Reagan et son équipage à se démener. Pendant ce temps, Reagan fait une découverte à couper le souffle qui ébranle la relation qu’elle entretient avec son père. La série se termine avec son père (joué par Christian Slater) prenant la relève en tant que nouveau PDG de Cognito Inc., tandis que Reagan est essentiellement de retour à la case départ.





Tout ce qu’ils vous enseignent est un mensonge !

Ce n’était pas le premier aperçu de la prochaine partie 2 de Travail intérieur. En juin, Netflix a publié un premier regard qui montre les premières minutes de la saison à venir. Nous voyons que Regan a augmenté son habitude de boire et Cognito Inc. est devenu fou sous la rêne de son père. Le clip peut être visionné ci-dessous.

Netflix a également publié un autre clip de la saison à venir, qui implique que Reagan assiste à une réunion de thérapie similaire aux Alcooliques anonymes, mais avec une assemblée de personnages différente. C’est ici que Reagan rencontre Ran Statler (joué par Adam Scott), qui est l’expert en chef de l’effacement de l’esprit pour les Illuminati, une société rivale de Cognito Inc., d’après l’apparence de la bande-annonce de la saison, il semble que ce ne sera pas le dernier nous le verrons.

D’après la bande-annonce ci-dessus, il semble que beaucoup de ce que les fans aiment revient décuplé, avec des enjeux encore plus élevés. Reagan et Statler développeront une relation d’une manière ou d’une autre et se résoudront probablement en une sorte d’équipe. Pendant ce temps, le père de Reagan devra faire face à une toute nouvelle série de problèmes dans son nouveau rôle dans l’entreprise. La bande-annonce se termine par un diaporama ultra-rapide qui comprend des références à La matrice, Shazamet même les pare-chocs de Disney Channel.

Inside Job est une idée originale de Shion Takeuchi (Chutes de gravité) et est produit par Alex Hirsch (Chutes de gravité) et Mike Hollingsworth (BoJack Cavalier). La série a été créée en octobre 2021 et a été renouvelée pour une deuxième saison en juin suivant. Travail intérieur : 2e partie sera diffusé le 18 novembre sur Netflix.