Inside Job Creator confirme l’annulation de la série chez Netflix

Netflix commence 2023 avec une autre annulation. La série animée pour adultes Travail intérieur est officiellement annulé sur la plateforme de streaming. Le créateur et écrivain de l’émission, Shion Takeuchi, a confirmé la nouvelle sur Twitter. Le tweet peut être lu ci-dessous.





J’ai le cœur brisé de confirmer que Netflix a décidé d’annuler la saison 2 d’Inside Job. Au fil des ans, ces personnages sont devenus de vraies personnes pour moi, et je suis dévasté de ne pas pouvoir les voir grandir. Reagan et Brett méritaient d’avoir leur fin et de trouver enfin le bonheur. Et j’aurais aimé pouvoir partager ce qui m’attendait avec vous tous. À tous ceux qui ont regardé, merci d’avoir participé à la balade. Même si je suis triste, cela aide de savoir qu’il y a des gens qui se soucient autant de ces personnages que moi.

Cette nouvelle survient peu de temps après qu’un autre écrivain, Chase Mitchell, a publié de vagues tweets sur l’annulation d’une émission. Les tweets ont été rapidement supprimés après leur publication, mais pas avant que les fans aient commencé à faire leurs propres recherches et ont conclu que l’émission qu’il mentionnait était Travail intérieur. Selon popculture.com, l’un des tweets de Mitchell mentionnait la position du service de streaming alors sans nom sur l’animation.

« Je ne sais pas si j’avais le droit de dire ça, mais honnêtement, ce streamer ne se soucie plus de l’animation, alors qui donne comme—. »

Peut-être que tout est un travail interne chez Netflix

Travail intérieur a été créé par Takeuchi, avec Chutes de gravité créateur Alex Hirsch et BoJack Cavalier le réalisateur Mike Hollingsworth en tant que producteurs exécutifs. Takeuchi était auparavant écrivain sur Chutes de gravité avant de travailler sur Travail intérieurce qui l’a probablement inspirée pour sa propre émission. Travail intérieur raconte l’histoire d’un monde où toutes les plus grandes théories du complot sont vraies, et le monde est dirigé par six organisations secrètes différentes. Au centre de tout cela se trouve notre star, Regan Ridley (Lizzy Caplan), qui dirige son équipe de collègues à la fois dans et hors des manigances. Selon Hirsch et Takeuchi, la série a été inspirée par des émissions comme Les fichiers X et le tabloïd fictif Les nouvelles hebdomadaires du monde. La série a été créée le 22 octobre 2021, avec dix épisodes, et la deuxième partie de la première saison a été créée le 18 novembre 2022, avec huit épisodes supplémentaires.

Dès sa première, Travail intérieur a été accueilli favorablement par le public et la critique. L’émission détient actuellement un taux d’approbation de 79% sur Rotten Tomatoes, avec des éloges pour la comédie en milieu de travail et les thèmes matures. En juin 2022, il a été annoncé que l’émission était renouvelée pour une deuxième saison. Mais il semble que quelque chose ait changé dans cette approbation depuis son annonce.

Cette nouvelle est à la fois un choc pour les fans de Travail intérieur et une autre raison de soupirer de colère pour les fans de contenu animé original de Netflix. Le service de streaming a été critiqué l’année dernière pour avoir procédé à un licenciement massif et annulé plusieurs projets d’animation, y compris des titres comme L’évangile de minuit, Q-Force, Os, et beaucoup plus. Ce n’est jamais agréable quand un spectacle se fait tirer le tapis avant de pouvoir terminer son histoire, surtout quand il a déjà jeté les bases de bien plus encore. Takeuchi pourrait peut-être acheter la série sur d’autres services de streaming similaires à ceux de Lisa Hanawalt Tuca et Bertie, mais compte tenu du destin de cette émission entre les mains d’Adult Swim, cela en vaut-il la peine? À ce stade, une chose est sûre : l’animation mérite mieux.