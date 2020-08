Inscription en bourse pour Ant Group: la filiale d’Alibaba envisage une méga introduction en bourse

La branche financière de la plus grande plate-forme de trading en ligne chinoise au monde, Alibaba, prévoit l’une des plus grandes introductions en bourse de l’histoire. Le groupe Ant du milliardaire chinois Jack Ma vise une double cotation sur les marchés boursiers de Hong Kong et de Shanghai – le Nasdaq américain repart les mains vides.

Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, l’homme le plus riche de Chine, veut s’offrir un cadeau très spécial pour son 56e anniversaire en septembre: la plus grande introduction en bourse au monde. La société fintech Ant Financial, qu’il a fondée, a donné le feu vert pour un placement sur les bourses de Hong Kong et de Shanghai. Les initiés estiment qu’un volume d’émission de 30 milliards de dollars est possible. Cela signifierait Ant Financial surperformer la compagnie pétrolière Saudi Aramco, dont l’introduction en bourse l’année dernière a rapporté 29,4 milliards de dollars.

Ant Financial a été évaluée pour la dernière fois à plus de 200 milliards de dollars, ce qui en fait la société de technologie financière la plus chère au monde. Dans le prospectus boursier, le groupe Ant, qui exploite le service de paiement Alipay, n’a pas mentionné l’heure précise de l’introduction en bourse ni le nombre d’actions vendues.

En règle générale, après la publication du prospectus sur les valeurs mobilières, il suffit de quelques semaines pour placer les actions. Selon une personne familière avec les plans, entre dix et 15 pour cent des actions seront mises sur le marché. Ant a refusé de commenter. Ma, qui figure en tête de la liste Forbes des personnes les plus riches de Chine depuis des années, fête son anniversaire le 10 septembre. Il y a un an, ce jour-là, il a démissionné de son poste après 20 ans au sommet d’Alibaba.

Avec Alipay, Ant exploite le service de paiement dominant en Chine et propose également des services de prêts, d’assurance et de gestion de patrimoine via les applications. Alibaba détient un tiers des actions. Depuis le dernier tour de table en 2018, des investisseurs bien connus tels que le fonds d’État de Singapour Temasek et l’investisseur financier Warburg Pincus ont également été impliqués.

Concurrence avec le Nasdaq

En plus de la Bourse de Hong Kong, Ant Financial vise la Bourse de Shanghai. Le segment Star Market, qui n’existe que depuis l’été dernier et a été créé spécialement pour les entreprises chinoises à forte croissance sur le modèle de la bourse américaine Nasdaq, y est ciblé. Alibaba avait choisi la bourse technologique de New York pour son premier placement en 2014. Dans l’intervalle, cependant, il y a eu une période glaciaire dans les relations entre la République populaire et les États-Unis. Les menaces du président américain Donald Trump contre les entreprises chinoises aux États-Unis ont probablement joué un rôle dans le choix de la plate-forme de négociation par Ant Financial.

Jusqu’à présent, Ant Financial n’a pas été influencé par la crise Corona. Au premier semestre, selon le prospectus boursier, la société a généré un bénéfice d’exploitation d’environ trois milliards d’euros après un bon 500 millions au premier semestre 2019. Les ventes ont augmenté de 38% à neuf milliards d’euros. Malgré la pandémie corona, l’environnement des introductions en bourse est considéré comme favorable, après tout, grâce aux verrous monétaires largement ouverts des banques centrales, les bourses mondiales ont fortement augmenté ces derniers mois. L’échange technologique américain Nasdaq et le S&P 500 plus large ont récemment atteint des niveaux records.