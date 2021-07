Inondations à marée haute et comment une oscillation de la lune pourrait mettre en danger le littoral américain au milieu des années 30

15 juillet 2021 12:52:43 IST

Une nouvelle étude menée par des membres de l’équipe scientifique de la NASA sur le changement du niveau de la mer de l’Université d’Hawaï montre que les marées hautes dépasseront plus souvent les seuils d’inondation connus aux États-Unis. Dans un avertissement, l’étude indique qu’au milieu des années 30, chaque côte américaine connaîtra une augmentation rapide des inondations à marée haute, lorsqu’un cycle lunaire amplifiera l’élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique.

Que sont les crues à marée haute ?

Les inondations à marée haute – des inondations qui entraînent des inconvénients pour le public tels que des fermetures de routes – sont de plus en plus courantes à mesure que le niveau des mers côtières augmente. À mesure que le niveau relatif de la mer augmente, il ne faut plus une forte tempête ou un ouragan pour provoquer des inondations côtières. Les inondations se produisent maintenant avec les marées hautes dans de nombreux endroits en raison de l’élévation du niveau de la mer liée au climat, de l’affaissement des terres et de la perte des barrières naturelles.

Les inondations à marée haute – également appelées inondations nuisibles ou inondations par temps ensoleillé – sont déjà un problème familier dans de nombreuses villes des côtes américaines de l’Atlantique et du Golfe. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a signalé un total de plus de 600 inondations de ce type en 2019.

Selon la NOAA, les effets de l’élévation du niveau de la mer le long de la majeure partie du littoral continental des États-Unis devraient devenir plus perceptibles et beaucoup plus graves au cours des prochaines décennies, probablement plus que tout autre facteur lié au changement climatique. Toute accélération de l’élévation du niveau de la mer qui devrait se produire au cours de ce siècle intensifiera davantage les impacts des inondations à marée haute au fil du temps et réduira davantage le délai entre les inondations.

Comment les choses pourraient changer au milieu des années 30

À partir du milieu des années 30, cependant, l’alignement de l’élévation du niveau de la mer avec un cycle lunaire entraînera dans les villes côtières des États-Unis une décennie d’augmentation spectaculaire du nombre d’inondations, selon la première étude qui prend en compte tous les océans connus et les causes astronomiques des inondations.

L’étude indique en outre que les inondations se produiront parfois en grappes d’une durée d’un mois ou plus, selon les positions de la lune, de la terre et du soleil. Lorsque la lune et la terre s’alignent de manière spécifique l’une avec l’autre et avec le soleil, l’attraction gravitationnelle qui en résulte et la réponse correspondante de l’océan peuvent laisser les citadins faire face à des inondations tous les jours ou deux.

« Les zones basses près du niveau de la mer sont de plus en plus menacées et souffrent en raison de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer », a déclaré l’étude citant l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

« La combinaison de l’attraction gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d’exacerber les inondations côtières sur nos côtes et à travers le monde. L’équipe de la NASA sur le changement du niveau de la mer fournit des informations cruciales afin que nous puissions planifier, protéger et prévenir les dommages à l’environnement et aux moyens de subsistance des personnes affectés par les inondations.

« C’est l’effet accumulé au fil du temps qui aura un impact », a déclaré Phil Thompson, professeur adjoint à l’Université d’Hawaï et auteur principal de la nouvelle étude, publiée ce mois-ci dans Nature Changement Climatique.

Bien que les inondations à marée haute impliquent une petite quantité d’eau par rapport aux ondes de tempête d’ouragan, elles ne peuvent être ignorées car 10 à 15 inondations par mois affecteront les entreprises et la santé.

Bien que la lune soit actuellement dans la partie de son cycle d’amplification des marées, le long de la plupart des côtes américaines, le niveau de la mer n’a pas tellement augmenté que même avec cette assistance lunaire, les marées hautes provoquent des inondations régulières. On craint que ce soit une toute autre histoire la prochaine fois que le cycle se produira à nouveau pour amplifier les marées au milieu des années 30.

On craint une augmentation du nombre d’inondations sur presque toutes les côtes continentales des États-Unis, à Hawaï et à Guam. Peut-être que les côtes de l’extrême nord, y compris celle de l’Alaska, seront épargnées pendant une décennie ou plus.

Qu’est-ce que l’oscillation de la lune ?

La NASA appelle la lune « oscillation » est un changement cyclique de l’orbite de la lune qui peut entraîner des inondations côtières dans les années 2030. Il a été signalé pour la première fois en 1728 et se produit tous les 18,6 ans. Cette lente fluctuation supprime ou amplifie les marées sur notre planète.

« Dans la moitié du cycle de 18,6 ans de la Lune, les marées quotidiennes régulières de la Terre sont supprimées : les marées hautes sont inférieures à la normale et les marées basses sont plus élevées que la normale », a déclaré la NASA.

« Dans l’autre moitié du cycle, les marées sont amplifiées : les marées hautes augmentent et les marées basses diminuent. L’élévation mondiale du niveau de la mer pousse les marées hautes dans une seule direction – plus haut. Ainsi, la moitié du cycle lunaire de 18,6 ans contrecarre l’effet de l’élévation du niveau de la mer sur les marées hautes, et l’autre moitié augmente l’effet.

Alors que dans la moitié du cycle de 18,6 ans de la Lune, les marées quotidiennes régulières de la Terre sont supprimées : les marées hautes sont inférieures à la normale et les marées basses sont plus élevées que la normale, dans l’autre moitié du cycle, les marées sont amplifiées : les marées hautes augmentent , et les marées basses diminuent.

L’élévation mondiale du niveau de la mer pousse les marées hautes dans une seule direction – plus haut. Ainsi, la moitié du cycle lunaire de 18,6 ans contrecarre l’effet de l’élévation du niveau de la mer sur les marées hautes, et l’autre moitié augmente l’effet, selon l’étude.

Quelle est la méthodologie de la recherche ?

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion en étudiant 89 emplacements de marégraphes dans chaque État et territoire côtier des États-Unis, à l’exception de l’Alaska.

L’équipe a créé un nouveau cadre statistique qui a cartographié les scénarios d’élévation du niveau de la mer et les seuils d’inondation largement utilisés par la NOAA, le nombre de fois que ces seuils ont été dépassés chaque année, les cycles astronomiques et les représentations statistiques d’autres processus, tels que les événements El Niño, qui sont connu pour affecter les marées, selon un rapport de la NASA. Ils ont projeté des résultats jusqu’en 2080.

