Innersloth annonce Among Us 2, suite d’un jeu social mis en quarantaine

Sera-ce gratuit? Combien de joueurs soutiendra-t-il? Qu’arrivera-t-il à l’original? Les développeurs répondent à cette question et à d’autres

Bien qu’il soit disponible depuis quelques années, ce n’est que ces derniers mois que Parmi nousInnersloth, le titre social centré sur le récit habituel d’un groupe enfermé avec un meurtrier inconnu, est devenu un véritable phénomène social. Comme on peut le voir dans son dernier chiffres sur Steam, le jeu vidéo a connu une croissance exponentielle en raison de la quarantaine, et il est devenu une méthode extrêmement efficace pour s’amuser entre amis de manière amusante et détendue. Pour tout cela, ses auteurs ont décidé de capitaliser sur l’opportunité et ont révélé le développement de Parmi nous 2.

Plus précisément, à travers son page Web, a partagé les premiers détails faisant allusion à cette production inédite, ainsi que répondu à certains doutes sur la franchise en général. Ainsi, en principe, ils ont souligné que les serveurs de titres d’origine “ils resteront en vie tant qu’ils auront suffisamment de joueurs pour commencer les parties“Même si la suite devait avoir un impact d’une telle ampleur, ils assurent qu’ils porteront les deux produits simultanément et, finalement, ils quitteront le code de Parmi nous ouvert aux joueurs pour gérer leurs propres serveurs.

Pour sa part, dans la mesure où Parmi nous 2 se réfère, le jeu vidéo gardera l’idée d’imposteurs et d’innocents, mais ajoutera certains changements et modifications. “Par exemple, nous savons très bien que trois imposteurs ont besoin de plus de 10 joueurs pour être équilibrés, donc 12 à 15 joueurs dans les jeux est un objectif.“Ils ont mentionné. De plus, le matchmaking sera modifié pour mieux convenir au ‘cache-cache‘, et vous aurez des comptes et la possibilité d’ajouter des amis dès le lancement pour faciliter la rencontre des connaissances.

Ils auront également une meilleure modération pour des aspects tels que le langage toxique dans le chat et les pirates, mais ils considèrent que le véritable tournant consiste à ajouter davantage de rôles à la proposition; Bien qu’ils n’aient pas encore déterminé leurs rôles, ils sont sûrs d’aller au-delà de la formule actuelle. De la même manière, ils sont convaincus que ce sera un succès et, pour y parvenir, ils publieront un Early Access dans le but d’obtenir le retour d’information de la communauté et ainsi l’améliorer en fonction de leurs retours.

En fin de compte, les créateurs de Parmi nous 2 ils ont synthétisé diverses projections qu’ils maintiennent pour le titre, à savoir:

Lancez-le avec un coupon de réduction pour les propriétaires de Among Us sur Steam.

Que la version mobile est gratuite, mais avec de la publicité –qui peut être supprimé-.

Ayez d’excellentes mises à jour de contenu comme des cartes et des modes de jeu.

Avoir une pièce En jeu pour permettre aux joueurs d’acheter ou de gagner ce qu’ils veulent.

Publiez-le d’abord sur PC, puis portez-le sur des mobiles.

