Injustement « oublié ». Nous avons testé le Renault Espace

Avec seulement 19 unités vendues en 2020 et 36 en 2019 au France (données de l’ACAP), il est sûr de dire que les «jours de gloire» de Renault Espace semblent être dans un passé lointain.

Responsable de la fondation du segment des monospaces (MPV) en Europe en 1984, Espace a connu depuis cinq générations et vendu 1,3 million d’unités.

Dans cette dernière génération, la fourgonnette gauloise a même tenté de se réinventer avec une approche visuelle de ses plus grands rivaux – le SUV / Crossover -, mais elle n’a pas été plus chanceuse. Nous l’avons rencontrée à nouveau, après la rénovation reçue en 2020.

Déguiser les origines

La tentative de se rapprocher de l’univers SUV / crossover dans cette cinquième génération, visuellement éloignée Renault Espace du format MPV typique.

Le résultat final était un modèle plus bas avec des lignes plus dynamiques que son prédécesseur et, à vrai dire, bien qu’il ait été lancé en 2015, il est toujours d’actualité et parvient à capter l’attention partout où il va.

Si j’aime personnellement le chemin emprunté par Renault dans cette génération d’Espace, j’aimerais en revanche voir une plus grande différenciation par rapport au petit Grand Scénic, en particulier dans la partie arrière.

À la hauteur du nom

Comme vous vous en doutez, Renault Espace rend justice au nom qu’il porte et s’il y a quelque chose dont nous sommes conscients lorsque nous montons à bord, c’est l’espace.

Que ce soit aux sièges avant, dans la rangée centrale (dont les sièges sont réglables longitudinalement et laissent beaucoup d’espace pour les jambes) ou même dans la troisième rangée, il y a beaucoup de place, il est donc possible de transporter cinq adultes en tout confort.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Malgré des matériaux de qualité, la robustesse de l’habitacle Espace n’est pas au niveau attendu pour un haut de gamme.

En parlant de confort, les sièges confortables et agréables à regarder y contribuent beaucoup (ceux à l’avant ont même une fonction de massage). Bien sûr, les espaces de rangement prolifèrent et le coffre à bagages va de 247 litres avec sept sièges à 719 litres avec seulement cinq. Si nous atteignons tous les sièges, nous n’avons presque même pas besoin de louer une camionnette si nous avons des changements.

Après quelques jours de vie avec Espace, j’ai fini par me souvenir des raisons du succès des mini-fourgonnettes il y a quelques années. Soyons honnêtes, même s’il existe des SUV sept places, très peu offrent de l’espace, de la polyvalence et un accès facile à tous les sièges Espace – et ceux qui le proposent sont, en règle générale, des propositions de dimensions plus avantageuses que le monospace français.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le système «One-Touch» permet de rabattre les sièges arrière à l’aide de cette commande ou d’un menu dans le système d’infodivertissement. Un atout dans un modèle comme Espace.

Quant aux arguments d’Espace comme haut de gamme, le modèle gaulois ne déçoit pas, avec un parc matériel considérable. On ne peut pas dire avec la même conviction la même chose concernant l’assemblage dans son intérieur qui, bien que positif, pourrait être meilleur, voire mieux le niveler avec les matériaux utilisés qui sont agréables au toucher et à l’œil.

Diesel, pourquoi je te veux

Actuellement, Espace ne possède qu’un seul moteur, le Blue dCi de 190 ch associé à la transmission automatique EDC et la vérité est qu’il s’adapte comme un gant au haut de gamme français.

Pujante et linéaire, il a plus qu’assez de solidité pour permettre d’imprimer des rythmes aigus à Espace, se conjuguant bien avec la « nervure » stradist de ce modèle.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

En plus d’être beaux (à mon avis) les sièges sont confortables.

Dans le même temps, malgré les bonnes performances qu’il offre, ce moteur s’est révélé modeste en consommation, permettant des moyennes comprises entre 6 et 7 l / 100 km, même avec l’Espace (très) chargé, prouvant qu’il existe des cas où le Diesel est-ce toujours logique.

Quant à la boîte automatique à six rapports, elle se caractérise par une bonne mise à l’échelle et un fonctionnement en douceur (plus que la vitesse, un domaine où, même si elle n’est pas décevante, elle ne se démarque pas non plus).

Quant au comportement, vous souvenez-vous de tout ce qui parle de confort? Eh bien, bien qu’Espace soit confortable, cela ne signifie pas qu’il le fait au détriment de l’efficacité de son comportement dynamique.

Évidemment, il n’a pas l’intention d’être un modèle sportif, cependant, compte tenu de ses dimensions et de ses aptitudes familières, il impressionne par son agilité, le tout grâce au système de direction à quatre roues motrices «4Control» qui le fait paraître plus petit qu’il ne l’est en réalité. .

Dans les situations restantes, ce que nous avons, c’est un bon compromis entre confort et comportement, une direction précise et directe, beaucoup de stabilité et de prévisibilité dans les réactions, c’est-à-dire tout ce que nous attendons d’une voiture qui transportera notre famille.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Il est vrai qu’il n’a pas le sex-appeal Les SUV (même pas à la mode), mais il est indéniable que lors du transport de nombreuses personnes et de leurs bagages, pratiquement aucun SUV ne peut faire mieux qu’Espace.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Parmi les points forts figurent les nouveaux phares adaptatifs à LED MATRIX VISION, avec une portée de 225 m, deux fois plus que les LED conventionnelles et la nuit, la différence est notable.

Après 37 ans, le concept monospace créé avec le premier Espace reste aussi valable qu’au début, l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent une voiture familiale avec beaucoup d’espace – capable de transporter sept personnes sans problèmes – et de confort. Et dans le cas de cet Espace, avec l’avantage de combiner de bonnes performances avec une consommation modérée.