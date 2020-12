ININ Games annonce le redémarrage de Cotton! Pour l’Amérique du Nord et l’Europe en 2021

L’éditeur ININ Games a annoncé qu’il apportait Cotton Reboot! aux fans d’Amérique du Nord et d’Europe l’année prochaine. Le jeu sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Cotton Reboot! est un remake du jeu de 1991 Coton: Fantastic Night Dreams version pour le Sharp X68000. Le redémarrage est actuellement développé par Beep mais a eu quelques retards. Son lancement était initialement prévu au Japon au printemps 2020, puis en été, mais est désormais prévu pour février 2021. La localisation nord-américaine et européenne sera lancée après.

Coton est un jeu d’aventure à défilement horizontal mettant en vedette une sorcière rousse nommée Cotton. Avec sa fée amie Silk à ses côtés, Cotton vole sur son balai pour combattre des monstres et ramasser des bonbons. Les joueurs auront un mode pour jouer à la version originale X68000 ou au mode modernisé qui donne au jeu une mise à niveau visuelle significative. Jeux ININ a déclaré que le nouveau jeu serait un «redémarrage fidèle» du jeu des années 90.

Les aventures de Cotton ont été suivies de quatre suites, dont Marchen Adventure Cotton, Coton Panorama, Coton 2: Rêves nocturnes magiques, et Coton arc-en-ciel. La sorcière apparaîtra plus tard dans Umihara Kawasaki BaZooka en tant que personnage jouable.

Annonce du redémarrage de Cotton! pour votre Nintendo Switch et PlayStation 4! Ensemble avec @BEEP_SOFT et @SUCCESS_Corp, c’est un honneur absolu d’amener ce fidèle redémarrage des adorables des années 90 à l’ouest! 🧹 Nata de Cotton est de retour! 🧹#CottonReboot #FantasticNightDreams pic.twitter.com/VOl6Vx470Y – Jeux ININ (@ININ_Games) 21 octobre 2020

Cotton Reboot! contient des mises à niveau supplémentaires. Ils incluent des personnages plus pleinement exprimés, une musique de fond avec des chansons nouvellement enregistrées, une nouvelle magie et de l’action. Un nouveau mode Time Attack permet aux joueurs de travailler dur pour obtenir le meilleur score de chaque mode,

Bien que Coton a des graphismes adorables, le jeu était difficile. Le redémarrage contient un mode «Doux» pour ceux qui ne sont pas aussi expérimentés dans les tireurs à défilement latéral. Le mode «Super Spicy» permet aux joueurs plus expérimentés de relever les difficultés les plus difficiles.

Le Japon recevra deux versions physiques du jeu. Ils comprennent une édition standard plus une édition limitée. Le LE comprend le jeu physique avec un étui, un manuel, une bande son, une tasse de thé et plus encore dans une boîte LE. ININ Games n’a pas encore annoncé de plans pour des éditions physiques ou limitées.

Ceux qui veulent suivre le développement et la sortie de Cotton Reboot! peut suivre ININ Games sur les réseaux sociaux ou visiter son site Internet.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie définie pour Cotton Reboot! ININ Games prévoit de le lancer en 2021 pour le PlayStation 4 et Nintendo Commutateur.