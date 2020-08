Inhabituel. Voir un pneu rouler de l’intérieur

Quelqu’un a-t-il déjà vraiment voulu savoir ce que c’était de voir un pneu rouler de l’intérieur? Peut-être pas, mais c’est encore moins fascinant pour ça.

Bien entendu, une telle demande ne pouvait venir que de la chaîne YouTube Warped Perception, dont nous avons déjà partagé plusieurs vidéos et ce n’est pas étonnant. La chaîne a réussi à montrer des choses dont nous savons qu’elles se passent, mais qui sont généralement impossibles à voir. Par exemple: l’ensemble du processus de combustion d’un moteur Wankel et en super ralenti – pour ne pas perdre.

Cette fois, après qu’un de ses abonnés lui ait demandé de voir un pneu rouler de l’intérieur, l’auteur de la vidéo a accepté le défi intrigant.

Pour obtenir ces images, il a fixé une caméra Go Pro sur l’une des roues de sa propre voiture, en ajoutant une batterie et une source de lumière (comme vous pouvez l’imaginer, cet espace n’est pas éclairé).

Une fois que tout est assemblé, le point de vue que nous obtenons est quelque chose d’étrange et de … dérangeant – en quelque sorte, la texture du pneu nous rappelle certaines créatures de reptiles rampantes.

Dans la vidéo, nous pouvons regarder l’ensemble du processus, de l’assemblage de la caméra à la jante, suivi de l’assemblage du pneu et de son gonflage. Bien sûr, la partie la plus intéressante s’avère être lorsque l’on voit enfin la roue montée sur votre Mercedes-Benz E 55 AMG et que la voiture se met en mouvement.

La caméra étant fixée à la jante, elle se déplace avec la roue, on ne peut donc voir que la roue est en mouvement par des «déchets» lâches qui se trouvent à l’intérieur et, surtout, par la déformation du pneu lorsqu’il entre en contact avec la route à ce point.

Le résultat final est aussi intrigant qu’intéressant et nous donne une nouvelle perspective sur ce qui se passe dans nos voitures.

