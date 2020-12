INGV Down, après le séisme, le site qui retrace les tremblements de terre est inaccessible

A une courte distance du tremblement de terre survenu le long de la côte adriatique à 12 h 23 aujourd’hui, mardi 29 décembre, le site de l’Institut national de géophysique et de volcanologie était inaccessible, probablement en raison d’un trop grand nombre de visites sur ses serveurs au cours des dernières minutes. Le portail INGV, qui fournit généralement des informations fiables sur l’étendue et la localisation des tremblements enregistrés ou ressentis sur notre sol, a rendu les visiteurs pendant plusieurs minutes Message d’erreur type 502 Bad Gateway.

L’un des scénarios qui peuvent déclencher l’erreur 502 Bad Gateway est lorsque conditions de circulation qui affectent le site se détériorent au point où les serveurs ne peuvent plus les gérer. Bref, les dysfonctionnements impliquant le site INGV pourraient avoir été causés par l’afflux important de personnes qui ont tenté de se rendre sur le portail pour obtenir des informations précises sur le séisme survenu en milieu de journée. Le séisme de magnitude 6,4 a en fait été enregistré à 46 kilomètres au sud-est de Zagreb, en Croatie, mais a également été clairement ressenti dans certaines régions de notre pays, ce qui inquiétait potentiellement des centaines de milliers de personnes.

Environ une demi-heure après le tremblement de terre, les systèmes informatiques de l’Institut national de géophysique et de volcanologie semblent être de retour en ligne et joignable par les utilisateurs, mais il n’est pas exclu que d’autres pics de trafic puissent à nouveau assommer le site. Dans ce cas, il est bon de se rappeler qu’INGV maintient toujours les canaux de communication actifs même via Twitter, dont les serveurs sont séparés de ceux de l’Institut et ne sont généralement pas soumis à des surcharges de trafic et à d’autres types de dysfonctionnements: pour se tenir au courant des événements sismiques également lors d’éventuelles nouvelles baisses, le profil à suivre est trouvé à cette adresse.