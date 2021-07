Inglorious Basterds: La façon dont Tarantino a choqué le casting

La manière particulière dont Quentin Tarantino aime impacter le spectateur n’est pas seulement limitée là, car le réalisateur chercherait également des moyens de faire de même avec le casting d’acteurs dans ses films, afin de capturer des réactions plus authentiques devant les caméras. . . .

L’un de ses plus grands exemples serait réalisé dans le film sorti en 2009 « Inglorious Basterds », qui présentait au monde les talents de l’acteur germano-autrichien Christoph Waltz, qui, étant son premier film à Hollywood, a réussi à secouer la critique. et au public avec son interprétation de l’astucieux colonel Hans Landa, lui décernant sa nomination respective et sa victoire aux Oscars en tant que « Meilleur acteur dans un second rôle ».

Malgré une vaste expérience dans le cinéma et la télévision, Christoph Waltz n’avait pas une grande notoriété internationale pour quiconque n’était pas familier avec le cinéma allemand, un facteur que Tarantino a utilisé à son avantage, demandant à l’acteur de contenir d’abord son potentiel du tournage du film. bande, comme raconté dans une conférence avec le podcast « The Moment ».

« J’ai rencontré Christoph avant d’avoir la grande lecture du scénario avec les acteurs », note Tarantino. « Je lui ai dit ‘Je ne fais pas ça pour être un méchant joueur, tout le monde est curieux de savoir qui jouera Hans Landa. Je ne veux pas que tu sois mauvais en lecture, mais je veux que tu te retiennes beaucoup.’

Quentin Tarantino remarque que ses instructions à Waltz étaient « d’être assez bon, mais seulement assez bon ». Il lui aurait également dit de ne pas faire partie des répétitions avec les autres acteurs, principalement Brad Pitt et Diane Kruger. Au lieu de cela, Waltz a pratiqué ses dialogues avec Tarantino avant le début du tournage du film.

Le seul avec qui Waltz a été autorisé à répéter était avec l’acteur français Denis Ménochet, avec qui il a une conversation d’interrogatoire intense au début du film, servant d’introduction à son personnage. Christoph Waltz reviendra jouer pour Tarantino dans « Django Unchained » en 2012, un film qui lui décerne à nouveau l’Oscar du meilleur second rôle.

Quentin Tarantino est resté ferme dans sa position de prendre sa retraite après son dixième film, qu’il n’a pas encore planifié et assure qu’il faudra beaucoup de temps avant qu’il n’ait quelque chose de prêt. Il fait actuellement la promotion de la novélisation de « Once Upon A Time In Hollywood », qu’il a lui-même écrit sur la base du scénario de son dernier film à ce jour.