Infosys récompense six scientifiques d’origine indienne du MIT, Havard, Stanford, IISc pour leur contribution à la recherche et à l’innovation

Six scientifiques éminents, y compris ceux des universités MIT, Harvard et Stanford, ont reçu mercredi le Prix Infosys 2020 pour leurs contributions exceptionnelles à la recherche et à l’innovation.

Le prix annuel comprend une médaille d’or pur, une citation et une bourse d’une valeur de 100 000 USD ou son équivalent en roupies indiennes, a déclaré la Fondation Infosys Science (ISF).

Les lauréats ont été récompensés lors d’une cérémonie virtuelle dans six catégories: ingénierie et informatique, sciences humaines, sciences de la vie, sciences mathématiques, sciences physiques et sciences sociales.

Un panel de jurés accomplis comprenant des universitaires et des professeurs renommés a sélectionné les lauréats de cette année parmi 257 candidatures.

«Les pays développés ont réussi principalement en améliorant leurs systèmes d’enseignement supérieur et de recherche», a déclaré Narayana Murthy, fondateur – Infosys, et président de l’ISF.

«Le prix Infosys contribue à cette mission en Inde en honorant les meilleurs scientifiques et chercheurs, dont les travaux ont le potentiel d’améliorer notre monde», a déclaré Murthy.

Lauréats du Prix Infosys 2020:

Raj Chetty

Sourav Chatterjee

Hari Balakrishnan

Prachi Deshpande

Rajan Shankaranarayanan

Arindam Ghosh

Le Prix Infosys 2020 pour les sciences de la vie a été décerné à Rajan Sankaranarayanan du Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad pour ses contributions fondamentales à la compréhension de l’un des mécanismes les plus fondamentaux de la biologie, la traduction sans erreur du code génétique molécules de protéines.

Les travaux de Sankaranarayanan ont des applications potentielles dans la conception de médicaments tels que les antibiotiques et les immunosuppresseurs.

«La plupart des processus biologiques qui se produisent dans une cellule vivante, de la plus simple des bactéries aux humains, sont réalisés par des protéines. Ce sont de longs polymères composés de blocs de construction très basiques appelés acides aminés liés entre eux comme une chaîne de perles, comme dicté par le code génétique, a déclaré Sankaranarayanan à PTI.

« Cette chaîne se replie ensuite pour former des machines moléculaires spécialisées qui effectuent des tâches cellulaires spécifiques telles que les réactions métaboliques, la régulation des gènes, la défense contre les agents pathogènes, le transport de marchandises, etc. Par conséquent, la vie dépend fortement de la façon dont les acides aminés sont assemblés pour former des protéines, » il expliqua.

Le prix dans la catégorie Ingénierie et informatique a été décerné au professeur Hari Balakrishnan du Massachusetts Institute of Technology (MIT), États-Unis, pour ses vastes contributions aux réseaux informatiques et ses travaux fondateurs sur les systèmes mobiles et sans fil.

Selon l’ISF, l’utilisation commerciale de la télématique mobile par Balakrishnan peut améliorer le comportement des conducteurs et rendre les routes plus sûres.

En sciences humaines, Prachi Deshpande du Centre d’études en sciences sociales (CSSS), Kolkata a été récompensée pour son traitement nuancé et sophistiqué de l’historiographie sud-asiatique.

Le livre de Deshpande, Creative Pasts, et de nombreux articles fournissent un aperçu précis de l’évolution de l’écriture d’histoire moderne dans le Maharashtra à partir de la période Maratha, et offrent une nouvelle perspective sur l’histoire de l’Inde occidentale, a déclaré l’ISF.

Dans le domaine des sciences mathématiques, le prix a été décerné au professeur Sourav Chatterjee de l’Université de Stanford aux États-Unis pour ses travaux révolutionnaires en physique des probabilités et statistique.

Selon le jury, le travail collaboratif de Chatterjee a joué un rôle essentiel dans des domaines tels que le corpus émergent de travaux sur les écarts importants pour les graphiques aléatoires.

Le prix dans la catégorie Sciences physiques a été décerné au professeur Arindam Ghosh de l’Institut indien des sciences (IISc) de Bangalore pour son développement de semi-conducteurs bidimensionnels minces atomiquement pour construire une nouvelle génération de dispositifs électroniques, thermoélectriques et optoélectroniques fonctionnels.

La création par Ghosh d’une nouvelle plate-forme d’interaction lumière-matière a un impact fondamental sur les technologies quantiques et la détection, selon le jury.

Le prix du domaine des sciences sociales a été décerné au professeur Raj Chetty de l’Université de Harvard, aux États-Unis, pour ses recherches pionnières dans l’identification des obstacles aux opportunités économiques et pour le développement de solutions qui aident les gens à échapper à la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie.

La recherche de Chetty et sa capacité extraordinaire à discerner des modèles dans de grandes données ont le potentiel d’induire des changements majeurs dans la discipline de l’économie, a déclaré l’ISF.

Le prix Infosys a pour tradition d’attribuer des talents exceptionnels, dont certains ont également remporté des distinctions internationales prestigieuses comme le prix Nobel Memorial en sciences économiques, la médaille Fields et la Padma Shri.

