Informez la commission des femmes et des égalités de l’égalité des trans

Une personne tenant un drapeau de fierté transgenre à l’extérieur du Stonewall Inn lors d’un rassemblement en 2019. (ANGELA WEISS / AFP / Getty)

Le mois dernier, une nouvelle enquête sur l’égalité des transgenres a été lancée par des politiciens britanniques. La date limite pour répondre à l’enquête sur la loi sur la reconnaissance du genre (GRA) est le vendredi 27 novembre.

Le Comité spécial pour les femmes et l’égalité, présidé par la députée conservatrice Caroline Nokes, a annoncé qu’il enquêterait sur les modifications proposées par le gouvernement aux lois sur la reconnaissance du genre – rassemblant des preuves sur les modifications proposées et si elles vont assez loin – le 28 octobre.

Les propositions du gouvernement pour réformer le GRA, annoncées par la ministre conservatrice des femmes et de l’égalité Liz Truss en septembre, incluent la mise en ligne du processus de demande de reconnaissance légale du genre, la réduction des frais de dossier de 140 € à un «montant nominal» et l’ouverture de trois nouveaux cliniques de genre.

Le dernier point, comme RoseActualités a rapporté, n’était pas exact – trois nouveaux programmes pilotes pour les soins de santé trans ont été annoncés plus tôt cette année, mais ce sont des bêtes totalement différentes du système archaïque des cliniques de genre.

Selon le comité: «Le gouvernement a publié ses propositions de modifications du processus de reconnaissance du genre et a expliqué comment il compte aller de l’avant. Le Comité des femmes et des égalités examinera ces propositions, rassemblant des preuves pour savoir si les changements proposés par le gouvernement sont les bons et s’ils vont assez loin.

«Cette enquête explorera quels changements, le cas échéant, devraient être apportés à la législation existante, afin que la législation actuelle améliore l’égalité des transgenres.»

Répondre à l’enquête GRA.

Les individus et les organisations peuvent répondre à l’appel à preuves.

Il y a une longue liste de points que le comité examine, en fonction de la question de savoir si la réponse du gouvernement à la consultation du GRA était suffisante (10 questions) et des questions plus larges d’égalité trans par rapport à la législation actuelle (six questions).

Contrairement à la consultation GRA, l’enquête GRA du comité femmes et égalités est une réponse libre: ils veulent que vous rédigiez, en 3 000 mots au maximum, votre réponse aux questions et aux points qu’ils ont exposés.

Des organisations, notamment une organisation caritative dirigée par les transgenres Gendered Intelligence et la clinique privée de soins de santé transgenres GenderGP, ont des conseils sur ce qu’il faut inclure, et GI a partagé sa propre réponse dans un document pratique.

Il est possible de soumettre des preuves de manière anonyme – vos preuves seront publiées sur le site Web du comité, mais pas votre nom ni aucune donnée personnelle; ou confidentiellement – le comité lira votre témoignage, mais il ne sera pas publié. Assurez-vous de cocher la case à ce sujet dans l’appel à preuves.

Les soumissions doivent inclure une introduction à qui vous êtes – parent d’un enfant trans? C’est un allié? Membre de la communauté LGBT +? Tout le monde peut répondre.

Répondez à l’enquête GRA ici.