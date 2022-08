Informations intrigantes sur la réalité des relations

Parlez à quelqu’un qui est dans un mariage heureux, et cela peut sembler être la chose la plus facile au monde. Parlez à quelqu’un sur le point de divorcer, cependant, et cela semble être la pire erreur que vous puissiez faire. Comme toujours, cependant, la vérité se situe quelque part au milieu.

Si vous voulez mieux comprendre les relations, voici quelques faits et détails intéressants qui ont émergé au fil des années d’études.

Photo : Everton Vila/Unsplash

Le manque de communication est une raison courante de divorce

La plupart supposent que des choses vraiment horribles comme l’infidélité ou la violence sont la cause du divorce. Des études, cependant, ont montré que les mauvaises communications sont une des principales raisons de la rupture des mariages. L’incapacité de résoudre correctement les problèmes et d’en parler est l’une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes finissent par rechercher le nombre d’avocats spécialisés en divorce.

Être capable de communiquer efficacement les uns avec les autres peut sauver une relation difficile.

Partager des traits négatifs peut prolonger une relation

Avez-vous déjà trouvé que les choses pour lesquelles votre partenaire vous tire vers le haut sont les mêmes choses qu’il fait lui-même ? Cela pourrait être bénéfique pour votre relation.

En effet, des études montrent que ceux qui partagent des habitudes « négatives » sont plus susceptibles de tenir le coup. Par exemple, deux fumeurs ou deux gros buveurs sont plus susceptibles de rester ensemble que dans un mariage avec un fumeur et un non-fumeur, et ainsi de suite.

Photo : Jeremy Wong Mariages/Unsplash

Le mariage n’est plus aussi courant qu’il l’était autrefois

Cela pourrait ne pas être un choc en raison des changements culturels et économiques, mais le mariage n’est plus aussi courant qu’il l’était au tournant du millénaire. En effet, moins de gens se marient aujourd’hui. Moins de gens se marient et moins de gens divorcent. En effet, quelque chose dans la région de 4 personnes pour 1 000 a divorcé en l’an 2000 ; aujourd’hui, ce chiffre est d’environ 2,7 pour 1 000.

Les mariages répétés risquent de se terminer par un divorce

Une chose qui a changé, cependant, est le nombre de personnes qui se marient plus de onze. En effet, il a été constaté qu’un peu moins des deux tiers des deuxièmes mariages et un peu moins des trois quarts des troisièmes mariages se termineront par un divorce. Les divorces après le premier ont également tendance à se produire plus rapidement. Donc, dans ce cas, il semble que l’expérience des relations précédentes ne soit pas aussi utile qu’on le pensait !