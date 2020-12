Informations et programme du YouTube REWIND Hispano 2020 d’Alecmolon

Le 26 décembre, le Hispanic Youtube Rewind 2020 ouvre et son créateur Alecmolon nous fait connaître les heures d’ouverture.

Chaque année, nous avons un Youtube Rewind, mais les choses en 2020 sont différentes. Nous aurons seulement Youtube Rewind 2020 hispanique, et c’est à cause du problème du coronavirus que la compilation annuelle de YouTube n’a pas été possible.

Alecmolon, pour sa part, fait sa propre compilation. Compilation ou bref, car on ne sait pas très bien qu’il nous a préparés pour aujourd’hui. Donc si vous voulez être attentif, nous avons le programme YouTube Rewind Hispano 2020 de ce youtuber. Dans l’image, vous pouvez voir le calendrier dans les différents pays. Ce qui est également important, ce sont les informations que vous nous laissez dans votre Twitter.

Il est clair qu’il y aura des réactions de la communauté sur Youtube et Twitch. C’est pourquoi Alecmolon demande le respect et que lesdites réactions ne se produisent qu’après l’heure de téléchargement du YouTube Rewind Hispano. Plusieurs streamers et créateurs de contenu ont accepté cette mesure, et leurs réactions n’augmenteront pas avant un moment. Alecmolon prévient que si cette mesure n’est pas respectée, toutes les réactions seront rejetées.

À quoi s’attendre de ce Youtube Rewind 2020? Eh bien, beaucoup d’humour et de références à des mèmes et des choses qui sont devenues virales cette année si différentes. En plus de la présence de nombreux créateurs de contenu hispanophones comme Ibai, Auronplay, ElRubius, TheGrefg ou Cristinini.