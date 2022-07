Informations de sortie pour le pack Call Of Duty: Warzone Terminator Crossover La longue attente pour les passionnés de Call Of Duty est maintenant terminée

La saison 4 de Reloaded vient d’être publiée Appel du devoir: Warzone et Call of Duty : Vanguard. De nouvelles armes, des améliorations de la qualité de vie et l’horreur « Rise of the Dead » sur Spawn Island ne sont que quelques-uns des nombreux ajouts au dernier numéro.

Le matériel ne s’arrête pas là, cependant, puisque deux des modèles Terminator emblématiques de Terminator 2 : Judgment Day seront livrés au magasin Call of Duty la semaine suivante. Call of Duty : Warzone n’est pas du genre à se retenir lorsqu’il s’agit de crossovers grandioses, que ce soit sous forme de modes ou de cosmétiques.

Les joueurs ont été initiés pour la première fois aux skins Attack on Titan plus tôt cette année, qui comprenaient une version distinctive de Levi Ackerman et du Titan blindé; de plus, un Godzilla versus.

La confrontation de Kong a opposé les deux titans l’un à l’autre. Le Terminator T-800 et le Terminator T-1000 seront inclus dans deux packs à durée limitée publiés le 1er août dans le cadre du nouveau crossover.

La figurine légendaire d’Arnold Schwarzenegger Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator sera disponible dans le premier pack, Tracer Pack: Terminator T-800, ainsi qu’une sélection de plans d’armes, tels que le plan de fusil d’assaut Neutral Processor, qui aura des balles traçantes et réticules.

Des cartes de visite qui bougent aussi. En progressant dans les niveaux de l’opérateur dans le gameplay de Call of Duty: Vanguard, les joueurs peuvent débloquer plus de 49 blagues et interactions originales basées sur le cyborg d’Arnold du film.

Le contraire est vrai; bien qu’il s’agisse d’un pack plus petit, Tracer Pack: Terminator T-1000 Ultra Operator aura également un pack sur le même thème.

Seules 14 des blagues de ce pack seront nouvelles, mais il y en a 60 qui sont des imitations de blagues faites par d’autres personnages du jeu.

De plus, les acheteurs recevront trois plans pour des armes légendaires, y compris la mitraillette Liquid Metal et divers autres produits cosmétiques personnalisables comme des cartes de visite dynamiques et des bibelots d’armes à feu.