Informations de précommande pour Goat Simulator 3 et une bande-annonce avec de la pluie de chèvres

Les développeurs ont reconnu qu’il s’agissait d’une erreur le 28 juillet. La date de sortie du correctif n’a pas été précisée, mais ils essaieront de le réparer dès que possible.

La suite chronologique douteuse de la comédie d’action à la troisième personne, Simulateur de chèvre 3, sera lancé sur consoles et PC le 17 novembre, selon une annonce conjointe de Coffee Stain Publishing et Coffee Stain North jeudi.

La bande-annonce affirme que Goat Simulator 3 sera lancé le 17 novembre pour Xbox Série X|S, PS5 et PC via Epic Games Store. Les différentes variantes de Goat Simulator 3 ont également été révélées aujourd’hui, ainsi que la date de sortie du jeu en novembre, et les précommandes physiques et numériques sont actuellement disponibles.

L’édition pré-pis de Goat Simulator 3, qui comprend des équipements supplémentaires dans le jeu, l’édition Goat Simulator 3: Digital Downgrade, qui fournit du contenu remasterisé du jeu original, et l’édition Goat In A Box, qui est livrée avec une copie physique de le jeu, un boîtier SteelBook, une peluche de chèvre, une affiche recto-verso, les fichiers d’impression 3D de Pilgor, et plus encore, sont les trois versions différentes du jeu que les fans peuvent actuellement choisir

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles informations sur l’étrange jeu dans la nouvelle bande-annonce de Goat Simulator 3. Cependant, il est tout aussi drôle et effrayant. La plupart des chèvres dans la caravane tombent du ciel, et il y a un nombre malsain de gros plans de leurs mamelles.

Ces chèvres attaquent ensuite les habitants de l’île où est basé Goat Simulator 3, car ils n’y sont absolument pas préparés. Les fans de Goat Simulator recevront un message central du clip à cet égard. Gardez un œil sur le ciel car Goat Simulator 3 arrive.

L’annonce de la date de sortie d’aujourd’hui pour Goat Simulator 3 s’accompagne de peu ou pas d’accumulation. Le compte Twitter du jeu n’a partagé que quelques vidéos idiotes de TikTok depuis le Summer Game Fest.