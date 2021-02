Inflige des dégâts dans les 15 secondes après le deltaplane

Fortnite nous propose de faire des dégâts dans les 15 secondes après avoir glissé en deltaplane. Nous vous montrons comment relever ce défi.

Pour terminer ce défi Fortnite et faire des dégâts dès que vous descendez du deltaplane, la meilleure chose à faire est de jouer au mode escarmouche. De cette façon, même s’ils vous tuent, vous pouvez réapparaître et essayer de reprendre cette mission. C’est aussi plus facile que par le nombre de personnes dans ce mode. Atterrissez et commencez à tirer. Dans la vidéo, nous tournons avec un pistolet pour faire une autre mission.

