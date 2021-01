Infinity War a presque eu une scène WandaVision post-crédit avec Vision dans un sac mortuaire

Guerre d’infini a failli avoir une scène post-crédits taquiner WandaVision. En 2018, Marvel Studio a commencé à développer ce qui allait devenir ses émissions Disney +, qui consistait à ramener les personnages de Marvel Cinematic Universe du grand écran au petit écran. L’un des premiers spectacles dont on a parlé était celui qui ramènerait Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen. Jac Schaeffer a été engagé pour commencer à écrire la série en janvier 2019, donc les graines avaient été plantées bien avant sa première en 2021.

Dans une nouvelle interview avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, les deux acteurs du MCU ont pu se poser des questions. Olsen a commencé en demandant à Bettany s’il avait jamais pensé qu’il pourrait revenir au MCU après la mort de Vision Avengers: guerre à l’infini. Il a admis qu’il ne ressentait qu’une chance de « 10 à 15% » que Vision revienne, ce qui semblait surprendre Olsen. Il a continué en lui parlant d’un Guerre d’infini scène post-crédits qui n’a pas fait la coupe. Explique Bettany.

«À un moment donné, j’allais être dans une étiquette, où vous avez ouvert une sorte de tiroir de sac mortuaire et il y avait la Vision … Kevin m’a en quelque sorte parlé et a dit: ‘Je dois tirer les coups.’ J’étais comme, ‘Ugh!’ Parce que je voulais vraiment cette participation aux bénéfices (rires). «

Paul Bettany a commencé sa carrière de MCU en tant que JARVIS en 2008 Homme de fer, qui a tout déclenché. Bettany est impliqué dans le MCU depuis le début et a estimé que son temps était arrivé à sa fin. L’acteur a dit à Elizabeth Olsen qu’il pensait qu’il allait être licencié lorsque le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, l’a amené à une réunion sur ce qui allait devenir WandaVision. Après les événements de Guerre d’infini, Bettany était sûr que son temps dans le MCU était terminé.

Afin de rendre les choses confortables pour tout le monde, Paul Bettany a décidé de se rendre à sa rencontre avec Kevin Feige et d’autres pour leur dire qu’il avait apprécié son temps à travailler avec eux. L’acteur pensait que cela apaiserait les tensions. « Alors je suis entré, et je ne voulais pas que quoi que ce soit soit inconfortable entre nous tous parce que c’était un très bon moment. Alors je suis entré et j’ai dit: ‘Kevin et Louis [D’Esposito, Marvel Studios co-president], Je t’aime. Je comprends totalement. Ça a été une belle course et pas de rancune », se souvient Bettany. Il continue:« Et Kevin a dit: «Attends, tu pars? Et j’ai dit: «Non, tu ne me vires pas? Et il a dit: ‘Non, nous allions vous présenter une émission de télévision.’ «

Guerre d’infini s’est terminé sur une note assez sombre et voir Vision, qui est techniquement mort deux fois dans le film, dans un sac mortuaire aurait été très sombre. Alors maintenant, les fans de MCU regardent WandaVision pour savoir comment le personnage est apparemment de nouveau vivant. La plupart des théories tournent autour d’un rêve que Wanda fait, mais qui n’a pas encore été confirmé. Vous pouvez consulter l’interview de Paul Bettany et Elizabeth Olsen ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube IMDb.

