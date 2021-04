Infinity Train: regardez un clip surprenant de sa dernière saison

HBO Max a présenté sur sa chaîne YouTube officielle un nouveau regard sur «Infinity Train», qui est sur le point de présenter sa quatrième et dernière saison, qui mettra en vedette un couple d’amis d’enfance qui ont emprunté des chemins différents dans la vie. Ryan poursuit toujours son rêve d’être une rock star, jouant à New York, tandis que Min-Gi a suivi un itinéraire traditionnel, s’établissant en tant que manager dans un café local.

La série créée par Owen Dennis présentera, comme d’habitude, les deux protagonistes étant piégés à l’intérieur de l’immense et mystérieux train qui traverse l’infini, ils devront donc parcourir leurs voitures à la recherche d’un moyen de rentrer chez eux.

Grâce à son compte sur Twitter, Dennis espère que les fans de la série pourront profiter ensemble de ce dernier opus de la série: «Bien que cela ne soit pas destiné à être la dernière saison d’Infinity Train, c’est une histoire autonome qui ajoutera à l’histoire. . et la mythologie de la série comme chaque saison l’a fait auparavant ».

Owen Dennis a également souligné que chaque saison de la série avait été une expérience unique pour lui et que dans cette histoire particulière, ils cherchaient à faire quelque chose de légèrement différent de ce à quoi leurs fans sont habitués, donc cela pourrait s’avérer être une agréable surprise. pour la plupart des spectateurs.

Depuis sa création en 2019, «Infinity Train» est devenu l’une des productions originales les plus réussies du catalogue HBO Max. WarnerMedia aurait pris plus de temps que d’habitude pour confirmer sa prochaine saison au cours de la dernière année, ce qui a soulevé des spéculations sur son annulation possible.

Owen Dennis note que, comme chaque saison a toujours été planifiée comme une histoire entièrement distincte, il est surpris par la réponse positive du public à ce format. De plus, il n’exclut pas la possibilité d’une nouvelle saison dans le futur, même si ce ne serait pas très proche.