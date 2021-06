Infinite Review: Mark Wahlberg et Dylan O’Brien ont besoin d’un renversement de rôle dans le thriller de réincarnation

Le réalisateur Antoine Fuqua et Mark Wahlberg abordent la réincarnation dans un film d’action absurdement comploté, mais qui donne un coup de pied au cul. Infini raconte l’histoire de quelques privilégiés qui se souviennent de leurs vies antérieures lorsqu’ils sont nés de nouveau. « Les croyants » embrassent ce don et essaient d’améliorer l’humanité. « Les Nihilistes » la considèrent comme une malédiction et recourent à des moyens drastiques pour embrasser la mort. D’après le roman « The Reincarnationist Papers » de D. Eric Maikranz, Infini a une configuration intrigante qui est tâtée par un script mal écrit. Le film a également un scénario où deux acteurs principaux auraient dû changer de rôle. Une inversion du rôle du protagoniste aurait amélioré la chimie narrative et de la distribution.

Infini s’ouvre sur une poursuite en voiture spectaculaire à Mexico. Ses résultats mortels ont de sérieuses ramifications pour l’avenir. Des décennies plus tard, dans la ville de New York d’aujourd’hui, Evan McCauley (Mark Wahlberg) est un schizophrène sévère qui a du mal à trouver du travail. Sa seule source de soulagement des hallucinations intenses et des cauchemars sont de puissants médicaments antipsychotiques. McCauley se soutient en fabriquant des épées katana japonaises. Il n’a jamais eu de formation de forgeron ou de métallurgie. Mais peut en quelque sorte fabriquer et utiliser ces armes exquises.

McCauley est arrêté après avoir tenté d’obtenir ses médicaments. Il est interrogé dans une enceinte du NYPD par un homme terrifiant. Bathurst (Chiwetel Ejiofor) dépose plusieurs objets devant lui. Il menace McCauley avec un jeu de roulette russe. Identifiez ce qui lui a appartenu dans une vie passée ou mourrez. McCauley est sauvé de manière époustouflante par une femme mystérieuse (Sophie Cookson) dans une supercar blindée. Alors qu’il s’efforce de comprendre l’ampleur de ce qui se passe, son sauveur a une question cruciale. Êtes-vous la réincarnation de Heinrich Treadway (Dylan O’Brien) ?

Infini a quelques similitudes avec La matrice. Un homme calme et troublé peut être une nouvelle version du plus grand guerrier qui ait jamais vécu. Les personnages ont aussi des noms sympas comme « L’Artisan ». Si seulement le script était aussi détaillé et bien exécuté. infini saute de scène en scène avec peu de connectivité. Les méchants apparaissent de nulle part à chaque tournant. Ils trouvent en quelques secondes des lieux secrets qui auraient été cachés depuis des années. Ensuite, vous avez les machinations ridicules et de fin du monde du méchant. Chiwetel Ejiofor, un acteur formidable, se présente comme un dessin animé. Il est entouré d’hommes de main mannequins spécialisés dans le ricanement. Je me suis retrouvé à rire aux éclats de plusieurs scènes. Ce n’est pas une réaction souhaitée ou attendue.

Antoine Fuqua (Jour d’entrainement, L’égaliseur) est un réalisateur d’action qualifié et poursuit cette tendance ici. Une action solide tout au long sauve le film de ses échecs. Les poursuites en véhicules sont percutantes et féroces. Les fusillades et le jeu d’épée sont tout aussi bien faits. Infini est chargé de duels entre adversaires mortels. Ils s’affrontent dans des lieux hautement cinématographiques. Des scènes exceptionnelles sur une grue et un avion qui s’écrasent livrent les marchandises à gros budget. Le film peut être apprécié sur une base d’action pure.

Dylan O’Brien et Mark Wahlberg devaient inverser les rôles. Dans le contexte de l’histoire, il est plus logique pour un acteur plus jeune et plus dynamique de jouer Evan McCauley. Wahlberg, plus âgé et une marchandise d’action établie, aurait été crédible en tant que Heinrich Treadway. O’Brien a un impact avec un temps d’écran limité. Quiconque a vu Assassin américain sait qu’il a les côtelettes pour réaliser un blockbuster d’action. Une occasion a été perdue sur plusieurs fronts pour un meilleur film. Infini est produit par Lorenzo di Bonaventura, Closest to the Hole Productions et New Republic Pictures. Il sortira le 10 juin exclusivement sur Paramount+.

