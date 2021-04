Infinite Lagrange est un nouveau jeu de science-fiction Grand Space Sim destiné au PC et au mobile

D’un développeur basé en Chine Jeux NetEase vient une expérience de simulation de science-fiction. Les joueurs peuvent s’immerger dans le futur où les batailles spatiales à grande échelle sont courantes et l’univers est inexploré. Profitez des graphismes 3D sur mobile appareils qui dépassent les attentes de la plupart des joueurs.

Le jeu a ouvert la possibilité d’une pré-inscription sur le Magasin d’applications et jeu de Google. Bien qu’il envisage de se lancer dans l’UE le 21 avril, d’autres régions devraient être disponibles dans un proche avenir. Les fans intéressés peuvent en savoir plus sur le site officiel concernant les futures extensions.

Dans Lagrange infini les joueurs entrent dans un décor futur où les scientifiques ont découvert une singularité spatio-temporelle. Ils ont surnommé cette singularité un «nœud de Lagrange» et cela permet la construction de portes stellaires à travers d’innombrables galaxies. Cela crée le réseau Lagrange.

Après que l’humanité se soit répandue rapidement et agressivement sur d’innombrables étoiles, une nouvelle guerre a éclaté dans tout le réseau. L’univers est attaqué et le réseau a été brisé en morceaux.

Les joueurs commencent comme un petit navire, mais avec l’aide de leurs compétences, ils peuvent construire une base, acquérir plus d’installations et devenir progressivement plus puissant. Ce titre unique est une expérience d’expansion spatiale car les joueurs construisent une variété de navires avec des conceptions et des styles réalistes.

Chaque vaisseau a ses propres armes, systèmes d’armure et plus, permettant aux joueurs de personnaliser leurs vaisseaux. Progressez plus loin dans le jeu pour débloquer des navires spécialisés qui peuvent être utilisés dans des scénarios spécifiques.

L’objectif global est de construire des flottes invincibles de milliers de navires. Alors que les joueurs peuvent commencer avec un humble début de trois navires, en se regroupant avec des amis, ils peuvent rassembler une force plus importante. Combinez des flottes pour une force militaire massive tout en faisant la guerre et en détruisant des villes dans une expérience spatiale massive.

Le lancement du jeu est prévu le 21 avril en Europe pour PC et appareils mobiles. Sinon, les fans intéressés peuvent se préinscrire au jeu à l’avance. Au fur et à mesure que la communauté grandit, le jeu deviendra disponible dans plus de régions tout au long de l’année.

Ce jeu est un titre de stratégie mobile qui convient à tous les âges. Il est conseillé aux joueurs de comprendre les jeux tactiques, il peut donc être nécessaire de laisser cela à plus de 10 publics. Sinon, le jeu ne contient rien qui soit offensant, mais le chat en ligne et les interactions ne peuvent pas être notés.

Lagrange infini devrait sortir le 21 avril de cette année. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à explorer le site Web du développeur et les comptes de médias sociaux associés.