Infinite de Mark Wahlberg passe directement au streaming sur Paramount + en juin

Une autre version majeure sautera les salles et passera directement au streaming à la place, cette fois-ci, c’est Mark Wahlberg et L’égaliseur le film d’action de science-fiction du réalisateur Antoine Fuqua, Infini, qui sera désormais diffusée en première sur Paramount + en juin 2021. En raison de la situation mondiale actuelle, les sorties de grands studios s’éloignant de la sortie en salles traditionnelle et optant à la place pour une diffusion en continu sont devenues un site familier au cours de l’année écoulée.

Basé sur le livre Les papiers réincarnationnistes, Infini suit Mark Wahlberg comme Evan McCauley, « un gars qui est quotidiennement hanté par des compétences qu’il n’a jamais apprises et des souvenirs d’endroits qu’il n’a jamais visités ». Auto-médicamenté et au bord de la dépression, il est secouru par un groupe secret dont les membres se nomment eux-mêmes «Infinites».

Ils lui révèlent que ses souvenirs sont réels – mais ils proviennent de plusieurs vies passées. Les Infinites amènent Evan McCauley dans leur monde extraordinaire, où quelques personnes douées ont la possibilité de renaître avec leurs souvenirs et leurs connaissances accumulés au fil des siècles. Avec des secrets critiques enfouis dans son passé, Evan doit travailler avec les Infinites pour débloquer les réponses dans ses souvenirs dans une course contre la montre pour sauver l’humanité de l’un des leurs (Chiwetel Ejiofor) qui cherche à le détruire.

Ian Shorr a adapté le scénario, Todd Stein écrivant le scénario du roman de D. Eric Maikranz 2009, avec Infini devrait jouer un rôle d’étoile comprenant Chiwetel Ejiofor comme Ted, Sophie Cookson comme Tammy, Dylan O’Brien comme Heinrich Treadway, Rupert Friend comme Bathurst, Jason Mantzoukas comme Peabody, Jóhannes Haukur Jóhannesson comme Kovic, Tom Hughes comme Abel, Wallis Day comme Shin, Toby Jones comme Kent, Liz Carr comme Garrick, Kae Alexander comme Trace aux côtés de Mark Wahlberg en tête.

Infini avait été initialement prévu pour une sortie en salles en août 2020, mais le film était l’un des nombreux à avoir subi des retards, étant repoussé à mai 2021. Il a subi plus de retards peu de temps après ce changement de date, passant à septembre 2021 après la suite d’horreur Un endroit tranquille, partie II a été déplacé vers le créneau de mai 2021. De toute évidence, le studio s’est fatigué de tous les remaniements pour suivre les autres sorties, émouvant Infini à une version en streaming à la place, sans doute dans le cadre de leur poussée vers les projets Paramount +. Alors, encore une fois, Infini sortira désormais sur Paramount + en juin 2021.

Sauter les cinémas en faveur du streaming est susceptible de devenir plus courant pour Paramount, avec Infini suivre les traces de Le Bob l’épongePantalons carrés Film: Sponge on the Run, qui a récemment fait ses débuts en streaming exclusif dans le cadre des tentatives du studio de renforcer la bibliothèque Paramount +.

Infini Le changement dans le plan de sortie a été confirmé par le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, qui a également taquiné une « Montagne de films » venant à Paramount +. La bibliothèque du streamer ajouterait 1000 films supplémentaires, y compris des entreprises cinématographiques bien-aimées telles que The Avengers, Skyfall, Mission: Impossible – Protocole fantôme,Rocketman, Sonic l’hérisson et beaucoup plus. Paramount + commencera également à s’orienter vers du matériel original dans la veine de Netflix, avec des films comme un nouveau Activité paranormale et Entre les deux en raison de ses débuts avant la fin de l’année. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Infinite, Paramount Plus, Streaming