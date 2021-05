Infinite Darkness cible le début de l’été

L'Eté Indien, infusion de fruits

Une infusion aux délicieux arômes naturels de pêche et de kaki , composée de morceaux de fruits. Un mélange délicieux glacé ou chaud. COMPOSITION Morceaux de pomme, papaye confite, écorces d'orange, morceaux de kaki (10 %), citronnelle, morceaux de pêche (4 %), groseille, boutons de rose. NOTES DE DEGUSTATION Fruitée (fruits du verger). Acidulée (agrumes). PREPARATION Infusion : 5mn Eau : 100° Préparation pour infusion à froid : dans l'eau froide, 1 nuit au réfrigérateur (voir la recette) .