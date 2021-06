Infinite a un potentiel qu’il ne peut pas tout à fait atteindre (examen)

La réincarnation prend une tournure science-fiction/action dans le nouveau film d’Antoine Fuqua, Infini, qui parvient à devenir très proche d’être génial.

Cette semaine, Paramount+ lance Infini, le dernier film du réalisateur Antoine Fuqua et avec Mark Wahlberg. Pour être honnête, je suis entré dans le film en n’y connaissant presque rien, à part le synopsis de base joint au communiqué de presse. Bon sang, j’ai réussi à rater la bande-annonce aussi!

Dirigé par: Antoine Fuqua

Écrit par: Ian Shorr & Todd Stein (d’après un roman de D. Eric Maikranz)

Avec : Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson

Date de sortie: 10 juin exclusivement sur Paramount+

Si vous êtes dans le même bateau, ne vous inquiétez pas, le film parvient à vous rattraper assez vite. L’idée de base est qu’il existe un groupe restreint de personnes dans le monde qui sont capables de se souvenir complètement de leurs vies passées. Pas seulement des allusions ou un sentiment de déjà-vu, mais l’ensemble de leur personnalité et de leurs connaissances.

Au fil des siècles, ils portent en avant la connaissance de leurs vies passées, leur permettant de conserver toutes les compétences qu’ils ont acquises au cours des millénaires. Ils se souviennent même l’un de l’autre et créent une société où ils peuvent interagir dans n’importe quelle version actuelle d’eux-mêmes (leurs réincarnations sont aléatoires et peuvent appartenir à n’importe quelle culture/genre).

Ces « Infinis », comme ils s’appellent eux-mêmes, ne sont cependant pas tous sur la même longueur d’onde, et au fil des siècles, deux factions claires se sont formées. Il y a les croyants, qui sentent que leurs retours inexplicables sont un cadeau et servent le grand dessein de guider l’humanité. Ensuite, vous avez les nihilistes, qui se sentent maudits et cherchent sans cesse un moyen d’arrêter de revenir une fois pour toutes.

Il s’avère que les nihilistes ont trouvé comment le faire : en éliminant TOUTE la vie sur la planète. Littéralement, tout ça. Ça sonne mal, non ? C’est à peu près le point de l’histoire où nous intervenons.

Les connaissances accumulées sur des MILLIERS d’années ont donné aux Infinis une longueur d’avance sur le plan technologique. Des armes super cool, des ordinateurs avancés et une foule d’autres choses intéressantes qui leur donnent l’impression de vivre environ 200 ans en avance sur tout le monde. D’où leur capacité à créer « l’œuf ».

Cette arme biologique ne ressemble à aucune autre et, si elle est déclenchée, provoquera une apocalypse qui transformera la planète en une enveloppe sans vie. Heureusement, les croyants ont pu capturer l’appareil dans une vie antérieure. Avant d’être tué, Treadway (joué par Dylan O’Brien au début) a réussi à cacher l’œuf là où personne ne pouvait le trouver.

En tant que telles, les deux factions attendaient avec impatience la réincarnation de Treadway afin de découvrir où l’appareil était caché. Ainsi entre Evan McCauley de Mark Wahlberg. Malchanceux et ayant enduré une vie difficile, McCauley pense qu’il souffre de schizofrenie depuis sa jeunesse (qui l’avait vu entrer et sortir de divers établissements psychiatriques). Ne le sauriez-vous pas, il s’avère que ces hallucinations qui l’ont tourmenté étaient en fait des souvenirs de sa vie passée essayant de se manifester… Sa vie passée en tant que Treadway.

Lorsqu’une rencontre avec un trafiquant de drogue le met sur le radar d’une manière que les Infinis reconnaissent, les deux factions doivent se précipiter pour l’atteindre et déverrouiller les souvenirs dans sa tête de l’endroit où il a caché l’œuf.

Cela semble beaucoup, non? D’une manière ou d’une autre, à peu près toutes les informations sont données dans les 10 à 15 premières minutes du film. Donc je n’entre même pas vraiment dans le territoire des spoilers ! La majeure partie de l’histoire reste lourde sur l’action alors que les croyants font tout ce qu’ils peuvent pour empêcher la fin du monde et des humains qu’ils ont guidés. Le résultat est tout un tas d’informations déversées sur vous dans un court laps de temps.

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, et dans l’ensemble j’adore l’idée derrière l’histoire. Le problème, cependant, est que le film ne fait pas vraiment confiance au public pour les obtenir. Le film commence avec un narrateur qui laisse tomber un tas d’informations avant même que l’image ne commence à rouler, malgré le fait que les personnages du film lui-même donnent ces informations en cours de route.

Cela rend les informations données redondantes, utilisant un temps d’écran précieux pour l’exposition plutôt que des moments de personnage plus profonds. C’est particulièrement frustrant étant donné que l’histoire fait des bonds dans d’autres parties du film, s’attendant à ce que le public rattrape son retard. Par exemple, le méchant chef nihiliste Bathurst (joué magnifiquement par Chiwetel Ejiofor) parvient à trouver l’un des refuges des croyants qui est caché depuis des années. Il n’y a aucune explication sur COMMENT il a réussi à le localiser, mais compte tenu des ressources dont il dispose, vous n’avez aucun mal à croire qu’il est capable de le faire.

Il y a donc des moments où les scénaristes/cinéastes font confiance au public (et aux visuels) pour combler les lacunes, mais ils ne s’étendent pas de la même manière à d’autres éléments. Le résultat est un film dont le rythme est décidément mitigé. Il y a des moments où vous sentez qu’ils sont contre la montre, mais ensuite plongés dans un montage qui donne l’impression que leur timing est un peu plus étendu. Sans parler de la rapidité avec laquelle le personnage de Wahlberg, McCauley, passe de l’incrédulité au « all in ».

Sérieusement, je ne peux même pas vous dire où était la transition, et pour la plupart, cela ne semblait se produire que parce que McCauley semble simplement participer au voyage parce qu’il n’a rien d’autre à faire. Cela pourrait être entièrement dû à la performance de Wahlberg, mais il semble que le script n’était tout simplement pas aussi serré.

J’ai vu beaucoup de performances décentes de Wahlberg au fil des ans… Malheureusement, ce n’est pas l’une d’entre elles. Pour la plupart, il se sent en quelque sorte juste… là. Même si des choses folles se produisent autour de lui, ses réactions semblent étouffées et je n’ai jamais eu l’impression que son personnage était tout ce qui était engagé dans les événements en cours. J’avais l’impression de regarder Mark Wahlberg être lui-même plutôt qu’un personnage du film.

Il était vraiment difficile d’accepter l’idée que sa personnalité Infinite, Treadway, était spéciale et capable de faire des choses que les autres ne pouvaient pas. Même si nous voyons d’autres personnages faire des choses incroyables et être durs à cuire, cela semblait seulement souligner que Mark Wahlberg ne pouvait pas s’accrocher avec eux de manière réaliste. Le reste de la distribution semble solide et certaines des performances sont vraiment engageantes / géniales. Chiwetel Ejiofor pourrait jouer un méchant dans littéralement tous les films et je serais à 100% à bord, et il vole définitivement n’importe quelle scène dans laquelle il se trouve.

Les moments d’action sont également assez amusants, rassemblant un certain nombre d’éléments de « merde sacrée » qui éblouissent les yeux et touchent un certain nombre de facteurs. Nous avons des fusillades, des poursuites en voiture, des armes de science-fiction et même de l’action d’arts martiaux. Il y en a beaucoup là-bas et tout est géré habilement. En tant que tel, il est dommage que les éléments de l’histoire du film ne puissent pas tout à fait livrer. Le potentiel est là, mais Infinitie ne l’atteint jamais.

C’est une déception étant donné qu’il y a tellement de choses sur l’histoire qui se sentent uniques. J’aime les « règles » de réincarnation qu’on nous donne. Il a l’ambiance d’histoires sur l’immortalité, mais différent en ce sens que la mort a toujours de réels enjeux. Ce n’est que leur esprit qui reste à travers les âges, ce qui signifie qu’ils doivent encore grandir à partir de nourrissons chaque fois qu’ils meurent. Ainsi, la mort a une réelle conséquence, car il faudrait alors plusieurs années avant que leur réincarnation soit réellement utile à leur combat/causes. Combinez cela avec les éléments de science-fiction et les progrès réalisés par ces êtres au fil des ans, et il y a des tonnes d’histoires qui pourraient être racontées dans cet univers.

j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder Infini, et je ne me suis jamais ennuyé, mais je pense que mettre celui-ci sur Paramount + au lieu des théâtres est le bon choix. Cela ressemble vraiment à un film agréable à allumer et à regarder sur le canapé avec des collations, mais je ne suis pas sûr de vouloir payer l’argent pour aller au cinéma pour le voir.