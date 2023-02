Infiesto : heure de sortie du film sur Netflix

Netflix

Infiesto est le nouveau film espagnol qui arrivera cette semaine sur Netflix et promet d’être l’une des premières les plus frappantes en raison de sa prémisse. Découvrez à quelle heure il sera disponible !

©NetflixInfiesto : l’heure de la première du film sur Netflix.

L’Espagne est l’un des pays dans lesquels le service de streaming a le plus collaboré Netflix et c’est un lien qui est de plus en plus loin de se rompre. Début février, où divers contenus précédemment annoncés arriveront, le film sera ajouté au catalogue j’infeste. C’est un thriller écrit et réalisé par Patxi Amezcuafaite par Isak Ferriz et Iria del Río. A quelle heure vas-tu partir?

« Mars 2020. Le premier jour de l’état d’urgence, deux inspecteurs de police apparaissent dans une ville minière asturienne après l’apparition d’une jeune fille portée disparue depuis des mois. Face à un monde qui s’effondre et à leurs drames personnels, les agents Bientôt, ils se rendent compte que le virus n’est peut-être pas la seule menace sinistre qui pèse sur eux. »anticipe son synopsis officiel.

+ À quelle heure est la première du film Infiesto sur Netflix

j’infestele nouveau long métrage espagnol, sera présenté en première sur la plateforme Netflix le vendredi 3 février prochain. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

Le projet est une production de la société Vaca Film, qui s’est chargée de programmer les enregistrements dans différentes régions d’Espagne, en moins de deux mois. Selon le rapport officiel, le tournage a duré sept semaines dans des endroits tels que les Asturies, la Galice, Infiesto, l’hôpital San Rafael à La Corogne et à Ermida de Santo Amaro à Seoane, Forcarei.

La direction et le scénario original sont en charge de Patxi Amezcua, qui avait Borja Peña et Emma Lustres comme producteurs exécutifs. En plus de Isak Ferriz et Iria del Ríole film j’infeste aussi des étoiles José Manuel Poga, Luis Zahera, Juan Fernández, Ismael Fristchi, Isabel Naveira, Ana Villa Oui Maria Mera.

