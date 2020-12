Ineos achète 33% de l’équipe de Formule 1 Mercedes

Ineos a acquis 33% du capital de l’écurie Mercedes F1, les actions restantes étant partagées par Daimler et l’Autrichien Toto Wolff. Contrairement à ce que suggèrent certaines rumeurs, l’équipe Mercedes F1 continuera à participer à la catégorie supérieure du sport automobile mondial. Au moins, dans les trois prochaines années …

La société chimique Ineos, qui sponsorise l’équipe Mercedes F1 depuis la saison dernière, a acquis 33% des parts de l’équipe qui a remporté les sept derniers championnats du monde. L’Autrichien Toto Wolff, qui partage le reste des actions avec Daimler, continuera à diriger l’équipe pour les années à venir.

Ainsi, désormais, l’équipe sera tenue à parts égales par Toto Wolff, Ineos et Daimler. Mercedes-Benz continuera à participer au championnat du monde de Formule 1 pendant les trois prochaines années.

Cela dissipe la rumeur selon laquelle Mercedes-Benz pourrait envisager d’abandonner la Formule 1, mais cet accord réaffirme son engagement au plus haut niveau du sport automobile mondial, tout en réduisant les parts de l’équipe.

Le champion du monde Lewis Hamilton, au volant de la Mercedes-AMG Petronas Motorsport, au Grand Prix d’Abu Dhabi 2020

«Nous sommes ravis d’accueillir Ineos en tant que partenaire de notre entreprise. C’est un signe de force que nous ayons réussi à attirer des investisseurs de prestige comme Ineos, qui voit un réel potentiel de croissance future et de développement de l’équipe », a déclaré Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AMG.

Nouveau chapitre chez Mercedes-AMG Petronas F1

«Je suis heureux d’entamer ce nouveau chapitre avec l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1. Cette équipe est comme une famille pour moi. Nous avons traversé tant de hauts et de bas ensemble que je ne peux pas imaginer travailler avec le meilleur groupe de personnes dans ce sport et je suis très heureux de continuer ensemble dans cette nouvelle ère », déclare Toto Wolff.

«C’est avec grand plaisir que j’accueille Jim, Andy et John (d’Ineos) en tant que copropriétaires de l’équipe. Ils ont bâti l’une des entreprises les plus rentables au monde et incarnent le véritable esprit d’entreprise ».

«Votre expérience nous permettra de renforcer notre conseil d’administration dans les années à venir. En même temps, c’est un privilège de poursuivre mon association avec Olá, Markus Schäfer et Mercedes-Benz pour les années à venir. Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce prestigieux héritage automobile de la marque depuis 2010 et partageons l’ambition que l’organisation grandisse encore plus dans les années à venir », a-t-il ajouté.

La deuxième pièce la plus importante de l’équipe sera Lewis Hamilton, qui dirige la Mercedes F1 depuis son arrivée dans la saison 2013 et a déjà remporté six titres mondiaux pour la marque allemande.

