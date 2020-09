Ineos a fait ses débuts avec Grenadier au Concours of Elegance à Londres

Ineos a profité du Concours d’élégance, organisé à Londres, pour aligner le nouveau modèle Grenadier aux côtés de ses prédécesseurs historiques, tels que le Land Rover, le Jeep Willys, le Toyota FJ40 ou le Mercedes-Benz G-Wagen.

Le prototype Ineos Grenadier a été officiellement présenté au Concours d’élégance, qui s’est tenu au Hampton Court Palace de Londres, où il était accompagné de quelques-unes des sources d’inspiration.

Ineos Automotive a décidé de participer à cet événement avec un ensemble de quatre véhicules historiques à quatre roues motrices. L’un des exemples les plus intéressants était un Land Rover de production original, récemment restauré.

Une Toyota FJ40 de 1980, une Jeep Willys de 1944 – utilisée par la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale – et une Mercedes-Benz G-Wagen de 1988 étaient également exposées.

Ineos Grenadier au Concours d’élégance 2020

«Au début du projet Grenadier, nous avons amené certains des 4 × 4 les plus célèbres du passé au studio pour les étudier en détail et comprendre ce qui les rendait si durables», a déclaré Toby Ecuyer, directeur du design chez Ineos Automotive.

«Maintenant, c’est fantastique de voir le Grenadier en compagnie de ces véhicules légendaires. Des caractéristiques communes peuvent être observées dans la conception et les proportions, sans doute avec la même clarté d’objectifs. Je pense que Grenadier a une place naturelle parmi ces 4 × 4 emblématiques et, si d’autres sont d’accord, alors nous aurons atteint notre objectif de conception.

Réactions positives

Dirk Heilmann, PDG d’Ineos Automotive, a ajouté que la société avait reçu des commentaires très favorables sur le nouveau Grenadier, qui était la première présentation du nouveau modèle au Royaume-Uni.

«Il est clairement pertinent que le véhicule soit affiché en conjonction avec une collection d’icônes hors route. Ils ont servi d’inspiration au projet Grenadier et représentent l’esprit de liberté sans compromis que le nouveau véhicule offrira à ses clients partout dans le monde », déclare le PDG d’Ineos Automotive.

Le Land Rover original a inspiré Ineos Grenadier. La marque de Solihull est qu’il n’a pas trouvé de blague et a intenté une action en justice au Royaume-Uni, mais a perdu

Le prototype Grenadier poursuit son programme d’essais avec pour objectif d’accumuler 1,8 million de kilomètres sur route et hors route au cours de l’année prochaine.

La commercialisation devrait démarrer sur les marchés mondiaux à partir de la fin de 2021.

Concours of Elegance est l’un des événements d’exposition de voitures classiques et antiques les plus célèbres. Le concours est revenu en 2020 au Hampton Court Palace à Londres pour la quatrième année consécutive, après avoir eu lieu les années précédentes au château de Windsor, au palais de Saint-James à Londres et au palais de Holyroodhouse (Édimbourg).

En plus de rassembler une sélection de 60 des voitures les plus rares au monde pour participer au Concours, des centaines d’autres excellentes voitures ont été exposées par des clubs automobiles pour tenter de remporter le Club Trophy.

