Inégalités chez Ferrari?: Sebastian Vettel remet tout en question

Sebastian Vettel était autrefois un pilote qui s’est battu avec la superstar Lewis Hamilton en Formule 1 au niveau des yeux. Mais ces jours sont révolus depuis longtemps. Le Britannique continue de dominer la série à volonté, tandis que Vettel est perdu d’une débâcle à l’autre.

Le pneu éclaté a menacé de glisser de la jante, les étincelles ont tiré dangereusement dans les airs – et Lewis Hamilton a toujours conduit sa Mercedes gravement endommagée sur trois roues en tant que vainqueur sur la ligne d’arrivée. “Je n’ai jamais rien vécu de tel que le dernier tour, mon cœur s’est presque arrêté”, a déclaré le pilote Mercedes après son étrange victoire à domicile à Silverstone. Un jour à oublier pour Sebastian Vettel, le dominateur de la Formule 1 a franchi la prochaine étape vers le septième titre mondial. Il a gagné aussi fou qu’il l’avait fait depuis longtemps avant Max Verstappen dans la Red Bull et Charles Leclerc dans la Ferrari. Vettel a marqué un point dans sa voiture de course paralysante en tant que dixième – et était perdu.

“Ce n’était pas la course la plus amusante maintenant. J’ai essayé tout ce que je pouvais, y compris le style de conduite. Mais ce week-end, nous, la voiture et moi ne nous sommes pas rencontrés”, a analysé le pilote de 33 ans à RTL. “C’était difficile pour moi, j’ai changé de style de conduite tous les deux ou trois tours, mais au final, j’avais très, très peu confiance en la voiture.” Chaque fois qu’il essayait de freiner un peu plus tard et de prendre plus de vitesse avec lui, il avait du mal à garder la voiture sur la piste. Lors de sa dernière année chez Ferrari, Vettel n’a eu aucune chance pour son cinquième championnat du monde à un âge précoce et est allé complètement aux figurants dans le milieu de terrain sombre.

D’où Leclerc tire-t-il la vitesse?

Avant le départ, il était en fait très optimiste pour une bonne course. “Mais je ne me suis pas senti à l’aise dès le premier tour”, a déclaré Vettel. En conséquence, il s’agissait plus d’un sauvetage constant sur la piste qu’une attaque. «Dans l’état actuel des choses, cela ne peut pas continuer», a-t-il déclaré. “C’est fondamentalement quelque chose de paresseux. Soit avec moi, soit en voiture.” Et quelle est la prochaine étape? “Nous pouvons continuer à travailler et essayer de faire mieux la semaine prochaine”, a déclaré Vettel. Le week-end prochain, nous retournerons à Silverstone. Pendant ce temps, le patron de l’équipe de la Scuderia, Mattia Binotto, a protégé son ancien pilote phare: “Sebastian n’a pas eu de chance ce week-end. Il a perdu beaucoup de temps d’essai sur la piste vendredi. Il n’a jamais trouvé le bon compromis pour la configuration. Maintenant, nous en avons un. quelques jours pour comprendre et répondre », a déclaré l’Italien à RTL.

Sans podium, Vettel est décevant 13e du classement avec seulement dix points en Coupe du monde, tandis que son coéquipier Leclerc est à la cinquième place du classement général avec 33 points et toujours deux podiums dans cette saison pandémique raccourcie. Cette inégalité alimente une autre discussion après le soutien de l’équipe. Par exemple, le directeur sportif de Red Bull, Dr. Helmut Marko: “C’est un mystère pour nous où Leclerc a pris la vitesse. Il était plus rapide dans les lignes droites que nous ne l’étions. Cependant, cela ne semblait être le cas qu’avec lui, pas avec Vettel.”