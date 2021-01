Inefficacités encore aujourd’hui sur le réseau Tiscali, l’opérateur: « C’était une attaque de hacker »

Ce n’était pas un bon début d’année pour les utilisateurs Tiscali et pour tous ceux qui travaillent connectés aux services Internet de l’opérateur virtuel. Le jour de 3 janvier 2021 certaines des infrastructures techniques de l’entreprise se sont soudainement effondrées, causant des dysfonctionnements dans toute l’Italie en raison desquels les clients incapable d’accéder à leurs e-mails, de naviguer en ligne et passer des appels depuis des appareils mobiles. La situation s’est poursuivie pendant des heures, jusqu’à ce qu’elle s’étire jusqu’au lendemain et dans une moindre mesure même aujourd’hui, Mardi 5 janvier. Selon les rapports des dirigeants de l’entreprise, les causes sont imputables à une attaque de hacker dont les effets se font encore partiellement ressentir dans ces heures.

La nouvelle circulait depuis des heures mais a été confirmée dans ces heures par les dirigeants de l’entreprise d’Ansa, selon qui les tentatives d’intrusion remontent au dimanche dernier matin, c’est-à-dire lorsque les premiers utilisateurs ont commencé à se plaindre de dysfonctionnements dans l’accès au courrier, aux domaines Internet et « dans certains cas même dans les connexions fixes ». De nombreux utilisateurs, qui ont afflué sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour se plaindre des désagréments subis, ont cependant évoqué des problèmes de connexion mobile: dans ce cas – a précisé Tiscali – une hypothèse est que les difficultés rencontrées par l’infrastructure propriétaire se sont aggravées » des défauts localisés aux infrastructures d’autres opérateurs « ; en fait, Tiscali opère dans le secteur mobile en tant qu’opérateur virtuel, s’appuyant sur le réseau de tiers.

Les derniers jours ont été marqués par l’absence totale de signal mobile, un trafic ralenti, des sites inaccessibles et des boîtes mail irrécupérables mais à ce jour une partie des problèmes a été archivée. Aujourd’hui, une nouvelle attaque a provoqué un blocage supplémentaire du service de messagerie et des ralentissements du trafic de données depuis les téléphones mobiles et les emplacements fixes, mais selon la dernière mise à jour de l’opérateur, les techniciens devraient être sur le point de résoudre tous les problèmes résultant de l’attaque. .

« En début d’après-midi aujourd’hui – ce sont les paroles de Tiscali à Ansa – il y a des ralentissements et quelques inefficacités dans le processus de résolution ». Le portail downdetector.com, qui recueille les rapports des utilisateurs sur les dysfonctionnements des services en ligne, compte encore des plaintes à la douzaine, même si le pic des derniers jours et de ce matin semble être derrière nous pour le moment.