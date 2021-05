Inédit: Henry Cavill et toutes les versions de Superman au cinéma et à la télévision

Steinberg Nuendo 11 Update V10

Steinberg Nuendo 11 Update V10, Logiciels de post-production audio @+*Mise à jour depuis version 10*@+, Convient pour les jeux, le cinéma/la télévision, la publicité et le multimédia, Moteur audio Steinberg 384 kHz avec support surround jusqu'à 22.2, Caractéristiques de la version 11 : Module auteur ADM et moteur de rendu intégré pour Dolby Atmos, Intelligibility Meter pour la mesure de l'intelligibilité de la parole en temps réel, Netflix Loudness Meter, préréglages de post-production et contenu FX sonore des jeux, file d'attente des travaux, SpectraLayers One, MultiTap Delay avec support surround, Dynamic EQ en Fréquence 2, Multiband Imager ainsi que Squasher., Échange de projets avec tous les systèmes de montage audio et vidéo standard de l'industrie, GameAudioConnect - Connexion directe à Audiokinetic Wwise/Game Production, Support du système de contrôle de version HELIX de Perforce, Fonctions de rendu sur place et de rendu à l'exportation (Render-in-place & Render Export), y compris un système de dénomination automatisé, VST Multipanner avec support Dolby Atmos, ReConforming System : recadrage automatique du son lors des changements d'images, Console de mixage flexible avec bande de canaux intégrée et support de faders VCA, Système de prise en charge des ADR, Dialogue entièrement intégré et système d'enregistrement Foley, EBU R128 : mesure et traitement de l'intensité sonore avec piste pour l'affichage de l'intensité sonore, Montage multipiste en post-production, Comping des prises et système de marquage, Système d'automatisation professionnel idéal pour le mixage TV/Film, MediaBay : système complet de gestion de contenu, Bibliothèque d'effets sonores Pro avec 1,5 Go de contenu audio de post-production, Outils de multi-exportation et de traitement hors ligne, 81 plug-ins VST professionnels, dont REVerence Convolution Reverb, Nombre illimité de pistes audio, instrumentales et MIDI, Fonctionnalités de collaboration en réseau - Travail simultané sur un projet via un réseau local ou étendu, Intégration totale avec le système de contrôleurs Yamaha Nuage / Solution complète de studio, Importation de fichiers audio d'enregistreur de terrain pour la recherche et l'attribution de fichiers audio d'enregistreur de terrain à des événements sélectionnés dans un projet, Support d'importation ADM, avec des données d'automatisation basées sur des objets intacts pour l'application ou l'édition de mixages avancés, Détection de coupure vidéo pour l'analyse et le réglage automatique des marqueurs de montage ou de cut, Effet Doppler pour simuler les sources audio en mouvement en termes de distance et de perception par l'auditeur lorsque le signal passe par leur position, Support de réalité virtuelle pour la création et le mixage d'un son 3D immersif directement dans l'environnement de la RV, Supporte ARA2, Langues de l'interface utilisateur : Anglais, français, allemand, italien, espagnol, japonais, russe @+*Exigences du système :*@+, Nuendo 10, Windows 10...