Indonésie: une femme sauve plus de 1000 chiens de la mort

Ce n’est pas un secret, il est bien connu que dans divers pays d’Asie, la Viande de chien est régulièrement consommé par les humains. Il y a ceux qui les voient comme des animaux de compagnie ou animaux domestiques et d’autres, comme un met délicat et exquis. Mais Il y a une femme qui a sauvé des centaines d’animaux innocents de la mort, son nom est Susana Somali et vit à Jakarta. Ici à 45secondes nous vous racontons son histoire …

En Indonésie actuellement, les chiens courent un risque énorme d’être tué pour leur viande. Car en raison de la pandémie de Coronavirus beaucoup d’entre eux ont été abandonnés et jetés dans la rue. Ils n’y restent pas longtemps puisqu’ils sont ensuite traqués par des dizaines de personnes pour les sacrifier et vendre leur viande.

Heureusement, il y a encore des gens préoccupés par les animaux et ils deviennent de véritables super-héros capables de leur sauver la vie. C’est le cas de Somali, médecin de profession, qui a sauvé près de 1 400 chiots pour leur donner une seconde chance dans la vie et prendre soin d’eux dans le refuge qu’elle possède à Jakarta.



Sauvetage de chiot en Indonésie

Somali et son équipe de secours descendent dans les rues à la recherche de chiens errants, mais c’est dans les boucheries qu’ils trouvent généralement des animaux enfermés dans de petites cages, tremblant et hurlant, comme s’ils sentaient que la mort approchait.

Cette femme avait l’habitude de sauver deux chiots par semaine, mais en raison de la pandémie, les familles abandonnent leurs chiens dans la rue, ce qui a fait passer le nombre à 20 par semaine. La plupart de ces chiens sont emmenés par des bouchers pour vendre leur viande.

Selon le récit que Somali a fait pour le journal poste de Jakarta, elle parvient à négocier avec les bouchers pour sauver la vie des chiens. Elle leur offre de l’argent ou une réserve d’autres types de viande pour obtenir la libération des animaux. Cependant, le plus difficile n’est pas de négocier ou de libérer les filets, puisque le vrai défi est de prendre soin de tous pendant cette pandémie de coronavirus.

«La vraie bataille ne consiste pas à les sauver des bouchers, même si cela fait toujours peur. Le défi est de prendre soin de ces chiens et de leur donner un bon style de vie pendant la pandémie maintenant qu’ils sont plus nombreux », a déclaré Somali.

Bien que la situation dans son ensemble semble défavorable, Somali et son équipe ne se sentent intimider et n’arretent pas leur noble travail. Chaque jour, ils amènent plus de chiens au refuge pour animaux de Pejaten, où ils font face à la pandémie grâce aux dons de personnes du monde entier qui reconnaissent leurs efforts et aident à garder ces lomitos nourris et en bonne santé.

