Indonésie: 9 personnes présumées mortes après un selfie qui a mal tourné

Sur un bateau en Indonésie, qui était au départ surchargé, un groupe de 19 personnes a été jeté à l’eau après le chavirage du bateau.

Dans le centre de Java, sur le réservoir de Kedung Ombo Boyolali, un grand groupe de personnes s’est déplacé à l’avant du bateau pour prendre des selfies près d’un lieu touristique populaire.

En raison du poids, le navire s’est retourné et a jeté tout le monde à l’eau, noyant au moins sept personnes, et deux autres seraient également mortes.

Certains rapports, comme dans la vidéo ci-dessous, indiquent que jusqu’à 13 personnes pourraient être décédées, bien que ce nombre n’ait pu être trouvé ailleurs.

L’un des survivants aurait perdu cinq membres de sa famille.

La plus jeune parmi les victimes n’avait que 4 ans et la plus âgée avait 38 ans. Des rapports indiquent qu’une femme et ses jumeaux étaient parmi les morts, et que la mère et ses enfants ont été retrouvés «encore accrochés l’un à l’autre dans l’eau».

Le conducteur du bateau serait un garçon de 13 ans.

Tout le trajet n’était pas à la hauteur de la réglementation et personne ne portait de gilet de sauvetage.

Du chauffeur étant si jeune à l’absence d’équipement de sécurité à bord, selon l’inspecteur général de la police centrale de Java Ahmad Luthfi – et le bateau n’a jamais été censé accueillir plus de 14 personnes.

Un survivant a dit à Kompas que le bateau a commencé à prendre de l’eau au moment où tout le monde s’est déplacé vers l’avant jusqu’à ce qu’il soit impossible de maintenir son équilibre.

« Il était sur le point d’atteindre sa destination », a déclaré Luthfi, « mais soudain, beaucoup se sont déplacés vers l’avant du bateau pour prendre des selfies. Le bateau était déséquilibré et s’est renversé, tous les passagers ont été jetés dans le réservoir. »

La police enquête actuellement pour savoir si la faute incombe à l’exploitant du bateau âgé de 13 ans pour avoir autorisé le bateau à dépasser sa capacité.

L’Indonésie n’est pas étrangère aux accidents de navigation.

En 2018, un ferry qui transportait plus de 200 personnes a coulé; 192 personnes se seraient noyées.

Les blessures par selfie ne sont pas non plus si rares.

Le Journal of Family Medicine and Primary Care a mené des recherches et a constaté qu’octobre 2011 à novembre 2017, il y avait eu 259 décès dans 137 incidents, l’Indonésie étant inscrite sur la liste des incidents.

Tout cela semble être un grave accident, mais peut-être que cela signifie que nous devrions être plus conscients de l’endroit où nous prenons nos selfies.

