Disney+

Les premiers épisodes de Los Montaner sont arrivés sur la plateforme Disney+, mais les fans de Camilo et Evaluna se demandent si leur fille, Indigo, apparaîtra dans la téléréalité.

©Disney+Indigo apparaîtra-t-il dans l’émission de téléréalité Disney+ Los Montaner ?

le service de streaming Disney+ l’a accueilli à Les Montaniers, la nouvelle série qui rentre dans l’intimité de la famille d’artistes qui compte des millions de followers sur les réseaux sociaux. L’une des inconnues qui a été générée ces derniers temps était pourquoi Camilo et Evaluna ils n’ont pas montré leur fille, Indigo, et la réponse pourrait être liée à cette émission de téléréalité. Sera-t-il vu dans l’un des épisodes?

Le programme montre Ricardo Montaner et Marlene Rodrígue Miranda, mariés depuis 1989. Mau et Ricky Montaner seront avec leurs partenaires, Stefi Roitman et Sara Escobar. Le public sera témoin, entre autres, des défis que chacun des membres traverse alors qu’il cherche à maintenir l’harmonie entre sa vie privée et sa carrière professionnelle. Vous y verrez leur mode de vie, des performances musicales, des interviews et des images inédites, entre autres.

+ Indigo apparaît-il dans la série Los Montaner ?

Indigo est né le 9 avril de cette année et Camille Il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux avec un message : « Indigo est née. Dieu était présent à chaque seconde de l’accouchement dans notre maison. C’est une fille heureuse et curieuse. Evaluna est la femme la plus forte, la plus vertueuse et la plus courageuse qui ait parcouru cette planète. Tout mon respect, mon service et mon dévouement à la reine de cette maison ! ». À partir de là, ils n’ont montré que des parties de la fille dans leurs comptes officiels, mais jamais son visage, alors ses fans attendent la révélation.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que quelques photos sur les réseaux, mais sans le bébé. Cela a généré de l’incertitude parmi le public et, selon des rumeurs non officielles, Indigo apparaîtra dans l’émission de téléréalité Les Montaniers en montrant l’intimité de la naissance. À l’époque, Camille avait déclaré : « Indigo ne nous a encore rien dit, donc on attend quand elle en aura envie. Pour l’instant on respecte son autonomie, qui n’a pas trop envie de sortir pour être vue. On la respecte place. ».

Auparavant, Ricardo Montaner avançait de la série : « Nous menons une vie aussi normale que possible, même si nos emplois nous donnent l’impression que nous ne le sommes pas. À la maison, nous rions, pleurons et souffrons comme tous les êtres humains ». Pour le moment, Les Montaniers seulement 5 épisodes en première sur la plateforme Disney+. Le reste de la saison s’achèvera dans les prochaines semaines et là le monde pourra rencontrer Indigo.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂