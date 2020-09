Indignation absurde à propos de Rocket: Samwer a échoué, n’a pas triché

La radiation de Rocket est une affaire propre. Maintenant, certains investisseurs ne font que réaliser les pertes qu’ils ont faites depuis longtemps. Ceux qui sont maintenant indignés d’une prétendue «expropriation», voire «fraude», ont-ils dormi trop longtemps ces dernières années?

Avez-vous acheté des actions Rocket Internet lorsque vous êtes devenu public? C’était un investissement vraiment modeste! En tant qu’investisseur, vous avez toutes les raisons d’être en colère contre Rocket Management. La question est la suivante: pourquoi tant de gens ne le remarquent-ils que maintenant, après que le PDG et principal actionnaire Oliver Samwer a annoncé qu’il retirerait la société de la bourse. Rocket stock, avec son modèle d’entreprise de démarrage volatile, a été une action hautement spéculative depuis le début. Ce pari est perdu depuis longtemps.

Depuis des années, le cours oscille entre 15 et 25 euros décevants, loin du précédent prix d’émission de plus de 40 euros. Cela signifie que le marché reconnaît depuis longtemps que Samwer et Rocket ne peuvent pas répondre aux attentes. Cet échec à ne même pas commencer à tenir ses propres promesses peut et a été ouvertement dénommé et critiqué pendant des années.

Dans cette situation, cependant, il est absurde de s’indigner de l’offre de radiation et de rachat à un prix basé sur le prix actuel du marché. C’est bien sûr un aveu de votre propre échec, mais cela n’a rien à voir avec la «fraude» ou «l’expropriation» des investisseurs, comme certains le crient maintenant. Que préféreriez-vous maintenant en tant qu’actionnaire? Tout continue comme avant? Auriez-vous récupéré ne serait-ce qu’un centime de la perte que vous aviez déjà dans votre dépôt?

Samwer veut maintenant payer ce que valent les actions très liquides de Rocket en bourse avec leur mécanisme transparent de détermination des prix. Quoi d’autre? Compensation aux investisseurs pour une gestion infructueuse? Malheureusement, cela n’a jamais été prévu en bourse.