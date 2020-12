Indie World Décembre 2020

Nintendo revient pour Noël avec des cadeaux … et du charbon

Que c’est mauvais d’avoir faim. Sentez le ventre rugir pendant des heures, n’attendant plus que le plat qui nous l’espérons nous satisfera, de plus en plus distant jusqu’à se perdre au fil des minutes. Le désir de manger ce que nous apprécions le plus n’est qu’un ajout de plus à cette longue attente, qui devient interminable. Cette sensation plus qu’une perception de notre état, nous pourrions l’extrapoler à la région des sentiments et des émotions. Et puisque nous sommes dans HyperHype, il faut parler de battage médiatique (* badum-pss *), avec la faim et la déception. Hier, avec à peine un jour entre l’annonce et l’acte, ce qui sera probablement le dernier Nintendo Direct de l’année a été diffusé en direct, sous la marque Indie World.

Tous les yeux étaient fixés sur une actualité, et c’est que maintenant, et même quelques jours avant que les rumeurs ne commencent à inonder le réseau, de différentes manières, puisque tout a commencé par un teaser Couverture suivante d’Edge, dans lequel on a eu l’intuition de voir quel serait le masque de Hornet, le protagoniste de Silksong, livraison après Chevalier creux et l’un des jeux indépendants les plus attendus. Derrière ça, le PR de Team Cherry a partagé le tweet du direct, donnant lieu à plus de spéculations, les uns après les autres. Avec lui engouement à travers le toit et avec tout le monde concentré sur le spectacle en direct, cela a commencé, avec le rythme auquel nous sommes habitués et un contenu qui n’était pas du tout décevant.

La première annonce a été un coup dur sur la table, pour jeter une bonne base sur laquelle construire cet événement de 15 minutes, et c’est Spelunky vient à Switch, et de la meilleure façon, car ils seront les deux titres de la saga qui feront leur chemin sur la console Nintendo cet été 2021 dans un pack très frappant pour les fans du genre. Le niveau n’a pas baissé le moins du monde, alors que nous sommes passés des mines poussiéreuses aux salles et aux rues où se dérouleront des batailles chaotiques entre félins, plus précisément des chats, où physique et absurdité dansent au son des chats se frappant et se lançant des objets, car c’est la prémisse principale de Fisti-Fluffs. Pour parler de Valet très très Je devais saisir ma facette de chercheur, car c’était l’un des rares que je ne reconnaissais pas auparavant et dont la bande-annonce n’arrivait pas à très bien expliquer de quoi il s’agissait. Dans ce jeu, nous jouerons le rôle d’un travail peu reconnaissable, car nous jouerons le rôle d’un valet avec jusqu’à 4 amis, et nous ferons de notre mieux (ou pas) pour rendre nos clients heureux dans le chaos des différentes cartes.

La prochaine annonce était pour le mélange entre battez-les et bagarreur Qu’est-ce que ça veut dire Tunche, influencé par le folklore péruvien et les forêts amazoniennes où vivent les ennemis. Sans répit vint Cyber-ombre, la nouvelle proposition de Yacht Club Games, où, avec une touche rétro, nous dominerons un ninja cybernétique avec lequel nous incarnerons des combats féroces qui nous mettront à nos limites, et étant l’un des rares à avoir une date définie, comme nous devrons marquer le 26 janvier de l’année prochaine. Un autre dont la date fixe a été annoncée est Calicot, un simulateur de café pour chat dirigé par des filles magiques, et qui est sorti peu de temps après la fin d’Indie World.

Pendant le stream, nous avons vu non seulement des publicités de jeux, mais aussi des publicités Port, parmi lesquels Alba, Super Meat Boy pour toujours et Meule, sorti sur PC et mobile. Un autre des plus discutés lors de cet événement a été Gnosie, qui recevra un lancement en Occident, et cela dans le plus pur style de Among Us, il faut trouver « l’infiltrateur » entre vagues d’un récit très intéressant. Bon jeu, d’Amanita Design, a été l’une des grandes surprises pour moi, car le studio tchèque a osé entrer dans le genre horreur sans négliger le style qui le rend si unique. La fin approchait, et en quelques minutes à peine les dernières propositions d’Indie World furent lancées, où des jeux tels que Quand le passé était là, Kosmokrats, Hoa, Hazel Sky, Trash Sailors Et enfin, Trouver le paradis, la suite de Vers la Lune. Les alarmes retentissent, et au milieu des adieux apparaît un nouveau membre d’équipage, peut-être plus proche de l’imposteur, depuis qu’il a laissé de côté Silksong et nous a quittés hier avec la sortie de Among Us dans l’hybride Nintendo, un lancement qui a surpris la communauté et dont l’accueil semble avoir été plutôt positif malgré les problèmes.

Comme j’ai dit, non, il n’y avait pas Silksong, et par conséquent les réseaux sociaux et Internet ont brûlé, Eh bien, de Twitch et Discord au propre site Web de Team Cherry, ils ont subi la vague de déception causée par la déception. Cependant, il semble que plus nous avons de raisons de comprendre que le travail doit être fait lentement et avec une bonne écriture, qu’ils le disent à un certain jeu, plus nous insistons pour exiger de ceux qui ont le moins les conditions que même les plus grandes ne remplissent pas. , sortez quand nous voulons et dans l’état que nous voulons. Le monde indépendant d’hier était très intéressant, car de nombreux jeux de haut calibre arriveront au début de l’année prochaine, avec seulement quelques mois à attendre. Profitons de ce que nous avons déjà et de ce qui sort, et laissons de côté la précipitation, le stress et l’obligation, car lorsque la date souhaitée arrive, nous n’avons même pas remarqué combien de temps nous attendions, le temps que les développeurs ils méritent et ont besoin.