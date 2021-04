Indie inspiré de DMC Lost Soul Aside prêt pour le presseur PlayStation chinois

Et c’est reparti

Lost Soul Aside, l’action très attendue du personnage PlayStation 4 qui est devenue virale il y a quelques années, figurera presque certainement lors de la conférence de presse chinoise de Sony cette semaine. Un compte à rebours sur les comptes de médias sociaux du développeur UltiZero Games – comme repéré par Gematsu – semble créer une anticipation pour le livestream du géant japonais du 29 avril à Shanghai.

Nous savons que des mises à jour du China Hero Project sont prévues pour la diffusion, et la sortie inspirée de Devil May Cry est l’un des jeux phares de cette initiative. Il est possible que la sortie puisse également figurer lors d’un nouvel état de jeu le même jour, car Sony a annoncé qu’il y aurait des «mises à jour sur une paire de titres indépendants» en plus d’une explosion de gameplay Ratchet & Clank: Rift Apart.

Nous partagerons évidemment toute nouvelle séquence et gameplay ici sur Push Square; espérons que cette dernière mise à jour est accompagnée d’une date de sortie.