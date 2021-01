Indiana Jones revient sur le ring avec Bethesda

Lara et Nathan sont de retour en compétition car Bethesda annonce un match d’Indiana Jones.

Les archéologues ne se démodent jamais. Parfois, ce sont des filles, parfois elles cherchent des momies et parfois elles ferment des générations. Mais la vérité et la vérité sont qu’il n’y a rien de mieux qu’un protagoniste archéologue pour vivre une bonne aventure. Et comme presque tout le monde a le sien, la meilleure option, plutôt que d’en créer un nouveau, est d’obtenir les services de quelqu’un que vous connaissez. C’est peut-être pourquoi Bethesda annonce le match Indiana Jones.

La société, qui a récemment annoncé son mariage définitif avec Microsoft, l’a annoncé Via les réseaux sociaux avec une courte vidéo et une brève déclaration. Et quand on parle de concis, c’est exactement ça: concis. Parce qu’il n’y a absolument rien au-delà du thème du jeu. Pas de titre, pas de date, pas d’images, pas de script.

Ce que nous savons, c’est que le jeu aura comme producteurs exécutifs Todd Howard en étroite collaboration avec son propre Lucasfilm dans leur division des jeux. Les responsables du développement du jeu seront les Composants du studio Bethesda, Jeux de machine (Wolfenstein) et présentera une histoire complètement originale.

La prochaine chose qu’ils disent, littéralement, c’est qu’à partir de maintenant, il leur faudra longtemps avant de pouvoir révéler autre chose. Mais bien sûr, en ce moment, la nouvelle brûlait entre leurs mains et ils ont dû larguer la bombe.

Donc, si Sony a Nathan Drake (ou avait) et Square Enix a Lara Croft, Bethesda (et donc Microsoft) vont avoir les services de l’original. Le plus cher Indiana Jones. Sera-ce le début d’une nouvelle histoire d’amour entre les joueurs d’aventure et une possible exclusivité Xbox et PC? Eh bien, seul le temps le dira. Mais pour l’instant, nous continuerons d’attendre. La même chose que nous faisons avec The Elder Scrolls VI …