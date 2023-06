Indiana Jones : où voir les films avant le cinquième ?

Disney+

Indiana Jones est sur le point d’atteindre son cinquième film et nous vous dirons sur quelle plateforme de streaming profiter du reste des entrées de la franchise à succès.



Indiana Jones est l’une des sagas les plus aimées du cinéma contemporain qui a catapulté son protagoniste à la renommée absolue avec son autre rôle emblématique qui était dans la franchise Guerres des étoiles: Le contrebandier Han Solo. Au cas où il serait nécessaire de le clarifier, nous parlons de Harrison Ford, cet acteur qui a su construire une carrière réussie mais n’a jamais pu se détacher de l’archéologue au chapeau et au fouet qui a sa propre série de films qui s’étoffera cette année avec une entrée de plus. Où pouvez-vous voir tous les films de cette saga avant Le cadran du destin? OhDisney+ Est la réponse!

Les films de Indiana Jones Ils sont le résultat d’un combo parfait. Pourquoi disons-nous cela ? Ils sont le produit de l’imagination agitée de George Lucas et la plupart ont été dirigés par Steven Spielberg. En même temps, ils ont tous des moulages de luxe et des intrigues qui nous plongent dans des mystères qui attirent certainement l’attention du grand public qui apprécie la façon dont cet archéologue armé affronte des méchants tels que les nazis et les communistes à la recherche d’artefacts comme le Saint Graal ou l’Arche. du Pacte.

Indiana Jones : Les aventuriers de l’arche perdue C’est le premier film sorti du personnage mais ce n’est pas le premier dans la chronologie de la saga. Cet endroit est réservé à la deuxième première qui a été Indiana Jones et le temple maudit. Le troisième film à atteindre le grand écran a été co-vedette par Sean Connery en tant que père d’Indy et il s’agit de Indiana Jones et la dernière croisade. Près de vingt ans après la parution du précédent épisode Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Tous ces films sont disponibles en Disney+.

Comment Indiana Jones s’est-elle débrouillée avec la critique ?

Indiana Jones : Les aventuriers de l’arche perdue a été évalué par des spécialistes Tomates pourries avec 93% et 96% du grand public. Le temple maudit il a reçu 76% des critiques et 82% du public. la dernière croisade ramassé un solide 84% de professionnels et 94% de personnes tandis que Le Royaume du Crâne de Cristal il a obtenu 77% des spécialistes et un maigre 53% des audiences.

Maintenant, nous attendons 29 juin quand sort le cinquième film de l’archéologue : Indiana Jones et le cadran du destin. Dans cette nouvelle aventure mettant en vedette Harrison Ford Le personnage doit à nouveau affronter les nazis qui recherchent un artefact qui leur permettra de changer le passé pour modifier les erreurs commises par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale et modifier le présent. Seul Indy est sur son chemin !

