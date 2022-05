Indiana Jones ne sera jamais refondu, déclare Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a assuré Indiana Jones fans qu’ils ne feront jamais un film d’Indiana Jones sans Harrison Ford. S’adressant à Vanity Fair, Kennedy a révélé que le studio avait appris une leçon précieuse après la sortie du Guerres des étoiles préquelle, Solo et ne tentera plus jamais de refondre des personnages emblématiques.

« Il devrait y avoir des moments en cours de route où vous apprenez des choses. [Solo] a certainement été un moment d’apprentissage. Certaines personnes ont dit que, eh bien, peut-être que Solo aurait dû être une émission de télévision. Mais même faire Solo comme émission télé sans Harrison Ford comme Han Solo… C’est la même réflexion. J’aurais peut-être dû le reconnaître avant. Nous ne ferions jamais Indiana Jones sans Harrison Ford. Je viens de terminer le cinquième film, je peux vous dire qu’il n’y a pas eu un jour où je n’étais pas sur le plateau où je ne me suis pas dit : « Oui, c’est Indiana Jones. » »

Regarder Harrison Ford enfiler le chapeau et fouetter une fois de plus pour le prochain Indiana Jones 5 a rappelé à Kennedy pourquoi aucun autre acteur ne peut jouer le rôle. Combiné avec la réponse à la refonte d’un autre personnage bien-aimé de Harrison Ford dans Solo Kennedy et le studio ont conclu que ce n’était pas la voie à suivre. Indiana Jones les fans peuvent maintenant se réjouir, car il semble que nous ne verrons jamais Indiana Jones joué par un autre acteur.

FILM VIDÉO DU JOUR

On reverra bien sûr Indiana Jones joué par Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Dirigé par Chez Logan James Mangold, avec un scénario co-écrit par Mangold, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth, l’intrigue du cinquième Indiana Jones La sortie reste secrète à l’heure actuelle, mais la rumeur court que l’histoire réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis grâce à leur implication dans la course à l’espace des années 60.

Un autre acteur reprendra-t-il la franchise en tant que personnage différent ?

Bien que Kathleen Kennedy ait désormais exclu de refondre le rôle d’Indiana Jones, cela ne signifie pas que nous ne verrons peut-être pas un autre personnage reprendre la franchise un jour. Avec Harrison Ford approchant maintenant les 80 ans, on ne peut pas s’attendre à ce que l’acteur frappe les méchants et saute dans les tombes souterraines pour toujours, et sans aucun doute le studio voudra continuer la franchise populaire sans lui d’une manière ou d’une autre.

Si la refonte n’est plus une option, alors changer le focus sur un personnage différent semble certainement le résultat le plus probable. Des rumeurs récentes prétendent que Sac à puces La star Phoebe Waller-Bridge, qui jouera aux côtés de Ford dans le cinquième épisode, est sollicitée pour prendre le relais. « Les initiés affirment que Kathleen Kennedy, la productrice hollywoodienne à l’origine de la franchise, tient à apporter des changements » importants et audacieux « – avec peu de changements plus importants que de changer le personnage principal pour une femme. » Une autre source a ajouté : « Ce serait une énorme déclaration et un grand rôle pour Phoebe. »

Si cela s’avérait faux, la franchise pourrait ramener Indiana Jones et le temple maudit star Ke Huy Quan, qui a récemment fait un retour triomphal sur grand écran avec Tout partout tout à la fois. Lorsqu’on lui a récemment demandé s’il aimerait revenir, l’acteur a répondu avec enthousiasme : « OUI ! Absolument à d’autres films d’Indiana Jones. »

Indiana Jones 5 est prévue pour le 30 juin 2023, suite à plusieurs retards causés par des revers de production et la pandémie.