Indiana Jones et les projections du week-end d’ouverture de Dial of Destiny ne sont pas mauvaises, mais pas bonnes non plus.

Indiana Jones et le cadran du destin ouvre dans les cinémas à la fin du mois, et les premières projections au box-office sont là. Saint Graal, mais c’est tout simplement… OK.





Les projections pour l’ouverture d’Indy le 30 juin ont placé le film fermement dans le brut national de 60 à 70 millions de dollars. C’est certainement loin de certains des plus grands films de l’année, mais aussi assez en ligne avec d’autres films d’action tels que le Mission impossible films et la dernière sortie de James Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir. Cela signifie que Cadran du destin pourrait très bien finir par atteindre environ 700 millions de dollars en fin de compte et se retrouver confortablement dans le top dix des films de 2023.

La plus grande préoccupation pour Inde 5 est que le film pourrait bien avoir une course décente au box-office, mais a un gros budget de 300 millions de dollars à récupérer et cela ne tient pas compte de l’énorme poussée marketing qui viendra bientôt pour promouvoir le film suffisamment pour rivaliser avec d’autres grands films comme Transformers : le soulèvement des bêtes et Le flash, qui sortira au cours des deux prochains week-ends. Avec d’autres films comme Mission : Impossible – À l’estime, première partie bientôt également dans les cinémas, Old Man Jones pourrait être l’un des manèges les plus difficiles de sa vie très mouvementée.





Indiana Jones et le cadran du destin ont reçu des critiques mitigées.

Walt Disney Studios

Bien que la réaction initiale à Indiana Jones et le cadran du destin de sa première au Festival de Cannes était plutôt positif, quelques jours plus tard, les critiques des critiques sur Rotten Tomatoes ne correspondaient pas tout à fait à la première vague d’éloges. Cela a laissé le film avec un score «pourri» de 51% sur ses 47 premières critiques, un score que même le plus souvent ridiculisé Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal réussi à battre.

Le plus grand défi de la carrière d’Indy viendra une fois que le public aura la chance de voir le film par lui-même. Sont-ils capables de suspendre leur incrédulité une fois de plus – et apparemment de laisser leurs pensées fondées à la porte pour la dernière bobine – et de suivre le trajet sera ce qui fait ou casse vraiment Cadran du destinla capacité de gagner un solide box-office final et de voir Indiana Jones avec style.

Pour ceux qui doivent encore se décider à savoir si Cadran du destin est pour eux, il y aura une montée en puissance de la promotion à venir dans les prochaines semaines qui apportera une dernière bande-annonce, de nombreux spots télévisés et un plus large éventail de critiques que les fans pourront choisir avant que le film ne sorte en salles le 30 juin.