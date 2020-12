«  Indiana Jones et le temple de la mort  » n’ont pas bien vieilli selon les normes d’aujourd’hui

Indiana Jones et le temple maudit a marqué une étape importante dans la série Indiana Jones. C’était l’un des films de 1984 qui a conduit à la création de la cote PG-13. Il a fait beaucoup d’argent, mais il n’a pas l’air si bien 36 ans plus tard. Indy a dit un jour: « Ce ne sont pas les années, c’est le kilométrage. » Quoi qu’il en soit, certaines personnes, y compris Steven Spielberg, pensent Indiana Jones et le temple maudit a beaucoup à répondre. Pourtant, la franchise doit encore faire un tour sur grand écran.

Où se situe «Temple of Doom» dans la série?

La série Indiana Jones est née du désir de Spielberg de faire un film de James Bond. Cependant, son ami, collègue cinéaste et cinéphile classique George Lucas, a déclaré qu’il avait une meilleure idée: un fil d’aventure sur un archéologue qui a des ennuis dans le monde entier. Le premier film, Les aventuriers de l’arche perdue, était un phénomène, gagnant 225 millions de dollars après sa sortie en 1981, selon The Numbers.

Puis vint Temple maudit, une préquelle qui a trouvé Indy en Inde empêtré dans un culte Thuggee à la recherche de pierres précieuses et de voler des enfants d’un village. Ça a fait un peu moins bien que Raiders, récoltant 179 millions de dollars cet été-là. Cela a inspiré beaucoup de titres moins que flatteurs, de nombreux parents se plaignant de séquences graphiques comme celle où un chef de culte tire un cœur battant de la poitrine d’un homme. Cela a notamment conduit à la création du PG-13, qui domine aujourd’hui le paysage cinématographique tentaculaire.

Indiana Jones et la dernière croisade n’a pas attiré ce genre d’attention négative en 1989 lorsque cette aventure associant Harrison Ford à Sean Connery, récemment parti, incarnait le père d’Indy. Cela représentait un rebond au box-office, le film rapportant 197 millions de dollars. Mais Indy n’est pas retourné au cinéma pendant 19 ans avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, qui a rapporté 317 millions de dollars, bien que les fans le considèrent largement comme une déception. cependant, Temple maudit fait encore l’objet de critiques sévères.

Quel est le problème avec «Indiana Jones et le temple de la mort»?

Screen Rant a dressé une liste de la façon dont la série Indiana Jones dans son ensemble semble problématique aujourd’hui, en distinguant Temple maudit pour ses représentations raciales. L’auteur écrit: «Cela se voit le plus clairement dans Temple of Doom, où Indiana Jones interagit avec un stéréotype assez clair d’un Indien maléfique, s’appuyant fortement sur les stéréotypes du Thuggee Cult.»

Un article similaire de Vice énumère des plaintes similaires, soulignant à nouveau Temple maudit pour des représentations particulièrement flagrantes. Cet article dit que «presque tous les personnages indiens du film sont une caricature, des esclavagistes sadiques de« Thuggee », aux chamans magiques, aux marchands et dignitaires gloutons se régalant de soupe aux globes oculaires et de cerveaux de singe au dîner. (Les seuls personnages indiens qui viennent finalement en aide à Jones sont des soldats de l’armée indienne britannique.) »

Certaines des critiques les plus vives du film sont venues de Spielberg lui-même. Dans une histoire orale sur Medium, il a dit: «Je n’étais pas content de Temple maudit du tout. C’était trop sombre, trop souterrain et beaucoup trop horrible. Je pensais que cela dépassait Poltergeist. Il n’y a pas une once de mon sentiment personnel dans Temple maudit.«

Indiana Jones reviendra

En dépit du fait que Crâne de cristal a eu un accueil froid, avec des fans se moquant de la tristement célèbre scène «Nuke the frigo» ou des extraterrestres CGI qui ne se sentaient pas à leur place dans une aventure d’Indiana Jones, le personnage aura une nouvelle fois sur grand écran, bien que Spielberg absent du fauteuil du directeur cette fois.

Le cinquième film sera dirigé par James Mangold, qui a été félicité pour avoir mis fin à l’histoire de Wolverine avec le film. Logan en 2017. Non seulement le film a été un succès, mais il a obtenu une nomination aux Oscars pour son scénario, ce qu’aucun film de super-héros n’avait réalisé. Le nouveau film, mettant en vedette Harrison Ford, doit sortir en juillet 2022. Peut-être que ce dernier chapitre tentera de réconcilier Indy avec son passé parfois discutable.