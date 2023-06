Indiana Jones et le réalisateur de Dial of Destiny abordent un spin-off d’Helena Shaw

Le réalisateur James Mangold a évoqué l’idée d’un Indiana Jones film dérivé dirigé par le nouveau personnage Helena Shaw, présenté dans Indiana Jones et le cadran du destin et joué par Sac à puces la vedette Phoebe Waller-Bridge. S’adressant à Variety, pour sa part, Mangold n’est pas intéressé à diriger une sorte de spin-off, le cinéaste déclarant son dégoût pour les œufs de Pâques sans fin et d’autres services de ce type.







« Je ne suis pas intéressé. Je refuse. Je ne peux tout simplement pas le faire. La quantité de traditions, d’œufs de Pâques et de service de fans commence à devenir antithétique à tout cela à un certain moment. Ce n’est plus de la narration. C’est publicité à grande échelle. »

Helena est ajoutée à la mêlée dans Indiana Jones et le cadran du destin, qui reprend en 1969 et retrouve l’archéologue casse-cou Indiana Jones vivant dans le contexte de la course à l’espace. Jones est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Accompagné de sa filleule, Helena, il se retrouve bientôt face à Jürgen Voller, un ancien nazi travaillant maintenant pour la NASA qui souhaite rendre le monde meilleur comme il l’entend.

Les premières rumeurs entourant Indiana Jones et le cadran du destin a affirmé que la cinquième et dernière sortie d’Indy placerait clairement Helena en tant que nouveau chef de file de la franchise. Cependant, suite à cette dernière contribution de Mangold, il est peu probable que ce soit vraiment le cas.

Mais ce n’est pas parce que Mangold n’est pas intéressé par les nouvelles aventures d’Helena que cela n’arrivera pas forcément…

Les retombées d’Indiana Jones ont été taquinées par Kathleen Kennedy

Alors qu’Indiana Jones et le cadran du destin ont été confirmés comme le dernier voyage de Harrison Ford et Indiana Jones, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a taquiné les retombées quelque temps plus tard. Kennedy déclare qu’il est « tout à fait possible » qu’un projet dirigé par Helena Shaw puisse se produire, mais ajoute « nous n’avons aucune de ces conversations en ce moment. Nous nous concentrons juste sur le fait de terminer cela avec Harrison.

Kennedy a également taquiné un spin-off sur petit écran se déroulant dans le monde de Indiana Jones en disant: « C’est la dernière entrée de Harrison. C’est ainsi que nous voyons la franchise Indy. Je veux dire, honnêtement, en ce moment, si nous devions faire quelque chose, ce pourrait être dans une série télévisée plus tard, mais nous ne faisons rien pour remplacer Indiana Jones. Ça y est.

Quoi qu’il arrive avec Helena et d’autres retombées, il est peu probable qu’elles présentent Harrison Ford ou Indiana Jones, l’acteur bien-aimé disant : « C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage. Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film.

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit la suite aux côtés de Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin devrait sortir aux États-Unis le 30 juin 2023.