Indiana Jones et le cadran du destin Les dernières images montrent qu’Indy et Helena traitent avec des insectes et des rochers

Indiana Jones se lance dans une dernière aventure dans le dernier aperçu de la suite à venir, Indiana Jones et le cadran du destin. Publié avec l'aimable autorisation de Lucasfilm, le nouveau spot télévisé montre Indy s'associant à sa filleule Helena Shaw, interprétée par Sac à puces Phoebe Waller-Bridge, la paire rencontrant toutes sortes de rochers et d'insectes alors qu'ils tentaient de trouver le cadran d'Archimède avant le méchant Jürgen Voller de Mads Mikkelsen. Découvrez le nouveau Indiana Jones et le cadran du destin Spot TV ci-dessous.







Alors que les serpents ont toujours été le talon d’Achille d’Indy, il semble que les bestioles effrayantes pourraient être celles d’Helena et elle traverse les grottes avec terreur après avoir été submergée par tous les insectes auxquels vous pouvez penser. Selon la façon dont le public réagit à Helena (et qu’il réagit mieux qu’elle aux bugs de cette dernière séquence), il est possible que le personnage puisse mener son propre projet dérivé … bien qu’il ne soit pas dirigé par le réalisateur James Mangold .

Le réalisateur James Mangold a taquiné l’importance de Sac à puces Helena, le personnage de Phoebe Waller-Bridge, dans Indiana Jones et le cadran du destin, la décrivant comme le « catalyseur » des événements de la suite. S’adressant à EW, Mangold a révélé des détails sur la façon dont Indiana Jones et le cadran du destin commencera, avec Helena apportant une nouvelle aventure aux portes d’Indy pendant ses années crépusculaires.

« C’est la fille d’un ami d’Indy, que nous rencontrerons également dans le film. Helena s’est attiré quelques ennuis et apporte [that] à la porte d’Indy. C’est un personnage qui est un merveilleux ensemble de contradictions – charmant et brillant, mais aussi beaucoup de problèmes. »

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles Indiana Jones et le cadran du destin se terminera avec Phoebe Waller-Bridge reprenant la franchise de l'aventurier bien-aimé de Harrison Ford. Bien que Mangold ait réfuté ces rumeurs à plusieurs reprises, il ne fait aucun doute que la remarque sur l'importance d'Helena pour l'intrigue fera à nouveau tourner le moulin à rumeurs.







James Mangold assure aux fans que la suite est un « film d’Indiana Jones »

Indiana Jones et le cadran du destin laisse tomber les audiences en 1969, où l’archéologue et aventurière américaine Indiana Jones vit sur fond de course à l’espace. Jones s’est inquiété de l’utilisation par le gouvernement américain d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace, se lançant dans une dernière aventure pour arrêter Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué avec la lune- programme d’atterrissage, qui souhaite refaire le monde comme il l’entend.

Avec tous les bavardages d’Indy passant le relais, les projections de presse mal reçues et les fins multiples, beaucoup craignent qu’Indiana Jones lui-même ne soit perdu quand Indiana Jones et le cadran du destin débarque dans les salles l’année prochaine. Mais Mangold n’est pas inquiet, sachant à quel point le personnage est important pour le public et déclarant que oui, Indiana Jones et le cadran du destin « est un film d’Indiana Jones. »

« Je ne me fais aucune illusion sur le fait que mon travail de faire un film d’Indiana Jones consistait à en éliminer soudainement l’humour et à le transformer en une sorte de chant funèbre. Je pense que ce que nous essayons de faire, c’est d’équilibrer à la fois une évaluation précise et réaliste. d’où ce personnage serait à ce moment de sa vie, et faites-le honnêtement, et en même temps, essayez de faire avancer ce que le titre même de notre film promet, qui est une gambade et une merveilleuse aventure avec de l’action et de la chevalerie et des évasions par la peau du nez et des solutions ingénieuses à des problèmes diaboliques. C’est un film d’Indiana Jones.

Réalisé parJames Mangold (Ford contre Ferrari, Logan), Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin est prévu pour une sortie en salles le 30 juin 2023 par Walt Disney Studios Motion Pictures.