Indiana Jones débarque sur Disney+ : comment voir la saga dans l’ordre chronologique ?

A partir de ce mercredi 31 mai, le service de streaming Disney+ Il a dans son catalogue la grande saga Indiana Jones, l’un des plus populaires et remarquables des dernières décennies. En commémoration du prochain épisode « Le cadran du destin », la franchise a fait son arrivée sur la plateforme. Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe un moyen de regarder les films par ordre chronologique, quelle que soit l’année de leur sortie. Regardez comment c’est !

+Comment regarder la saga Indiana Jones dans l’ordre chronologique

1) Indiana Jones et le Temple Maudit (1984)

Chronologiquement, c’est le premier film, puisqu’il se déroule un an avant Les aventuriers de l’arche perdue. Sa prémisse suit Indy survivant à une tentative d’assassinat à Shanghai avant de sauter en parachute d’un avion cargo dans le nord de l’Inde. Là, avec ses compagnons Willie Scott et Short Round, il accepte d’aider les habitants à retrouver leurs enfants disparus et la pierre sacrée volée.

2) Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue (1981)

Cette prémisse se déroule en 1936. Nous voyons Indy dans une aventure de globe-trotter de l’Amérique du Sud et des États-Unis à l’Afrique et à l’Asie. Sa première aventure à l’écran nous entraîne dans un affrontement contre les forces nazies. Les deux parties se battent pour récupérer l’Arche d’Alliance, un coffre qui, selon Hitler, détenait le pouvoir divin d’aider le régime à conquérir le monde.

3) Indiana Jones et la dernière croisade (1989)

Ce long métrage montre Indy dans l’une de ses quêtes les plus ambitieuses : le Saint Graal, une relique qui prétend avoir le pouvoir d’immortalité. Son père séparé, Henry, a passé une grande partie de sa vie à chercher où elle se trouvait et a disparu dans la recherche. Guidé par les notes de son père, il part à sa recherche, ainsi que la relique, tandis que les nazis tentent de se mettre en travers de son chemin.

4) Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008)

Ici, la saga a fait un saut dans le temps et est revenue près de vingt ans plus tard. Dans cette cassette, Indy et ses compagnons ont un nouvel ennemi : les Soviétiques. Ils cherchent à acquérir le pouvoir d’un crâne de cristal télépathique avec lequel ils prévoient de contrôler les masses. Marion Ravenwood revient alors que Karen Allen et Cate Blanchett ont joué la méchante Irina Spalko.

5) Indiana Jones et le cadran du destin (2023)

La prochaine sortie de la franchise sera ce film qui sortira en salles le 29 juin. « Le héros archéologue légendaire est de retour dans ce dernier épisode très attendu de la franchise emblématique – une grande aventure cinématographique mondiale et tonitruante »précise son synopsis. Harrison Ford revient en tant qu’Indy, aux côtés Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones et Boyd Holbrookentre autres.

