Indiana Jones de Bethesda devient une exclusivité Xbox?

Bethesda et Lucasfilm Les jeux produisent un nouveau jeu pour la franchise Indy. Indiana Jones est développé par MachineGames et nous en apporte un complètement nouvelle histoirequi sont dans le Les beaux jours de l’aventurier qui est incarné dans les films de Harrison Ford.

Nous savons que les producteurs de Wolfenstein sont à MachineGames ont été chargés de la tâche tandis que Todd Howard sert de producteur exécutif. Et puis le flot d’informations s’arrête à nouveau.

Indiana Jones de Bethesda sera-t-il une exclusivité Xbox?

Cependant, on spécule actuellement si Indiana Jones pourrait être produit exclusivement pour la Xbox. La raison n’est pas seulement que Reprise de Bethesda en 2020.

Pourquoi les fans spéculent-ils sur une exclusivité Xbox? Dans un tweet de Xbox, une citation familière d’Indiana Jones a été reprise et légèrement modifiée:

« Cela appartient à un musée! », Indiana Jones. « Ce jeu appartient à une Xbox! », Xbox Twitter.

Cela pourrait signifier que le jeu appartient à la Xbox et exclusivement sur Xbox. La chaîne PlayStation n’a encore rien tweeté à ce sujet. Sony ne rend donc pas compte d’Indiana Jones, ce qui est un autre indice que Microsoft maintient le jeu dans son propre écosystème.

Important: Microsoft a confirmé il y a quelque temps et s’en tiendra vraisemblablement à la déclaration selon laquelle ils conserveront leurs jeux « Pas besoin de publier sur toutes les plateformes ». Cela inclut les plates-formes PS5 et Nintendo Switch, entre autres.

Ce qui est sûr, c’est que le titre n’a pas encore été confirmé pour la console Sony et tous les personnages indiquer une exclusivité Xbox. Mais nous devrons attendre encore un peu pour voir si cela se passe vraiment comme ça.

Le titre Bethesda Deathloop cependant, apparaît exclusivement pour la PS5, mais ici, l’accord a été conclu avant même la prise de contrôle. Il est difficile de dire comment fait Indiana Jones et depuis combien de temps le jeu est en production. Il n’y a pas encore d’indication de date de sortie, et Bethesda est connue pour aimer les jeux Starfield ou The Elder Scrolls 6 annoncer plusieurs années à l’avance.